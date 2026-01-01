Menu
IMDb Rating: 6.5
Internal Affairs

Internal Affairs 18+
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1990
World premiere 12 January 1990
Release date
12 January 1990 Russia 16+
26 April 1990 Australia
17 August 1990 Brazil
16 April 1990 Denmark
4 May 1990 Finland
11 April 1990 France
26 April 1990 Germany
14 February 1990 Great Britain
14 September 1990 Hong Kong
28 June 1990 Hungary
4 May 1990 Ireland
29 June 1990 Japan
12 January 1990 Kazakhstan
27 April 1990 Netherlands
16 October 1990 Philippines
4 May 1990 Portugal
26 May 1990 South Korea
4 May 1990 Sweden
5 May 1990 Switzerland
12 May 1990 Taiwan
11 January 1991 Turkey
12 January 1990 USA
12 January 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $27,734,391
Production Paramount Pictures, Image Organization, Malofilm
Also known as
Internal Affairs, Sospecha mortal, Internal Affairs - Trau' ihm, er ist ein Cop, Внутреннее расследование, Afaceri interne, Affaires privées, Affari sporchi, Assumptes bruts, Asuntos internos, Asuntos sucios, Departament spraw wewnętrznych, Enquêtes internes, Epäilyttäviä suhteita, Gizli İlişkiler, Haitoku no sasayaki, Higgy neki, hisz zsaru, Interne affærer, Internt oppgjør, Justiça Cega, Ligações Sujas, Misstänkta förbindelser, Policaj pod nadzorom, Sprawy wewnętrzne, Unutrašnji poslovi, Βρώμικες υποθέσεις, Εσωτερικές υποθέσεις, Внутрішнє розслідування, Вътрешни афери, 流氓警察, 背徳の囁き
Director
Mike Figgis
Mike Figgis
Cast
Richard Gere
Richard Gere
Andy Garcia
Andy Garcia
Nancy Travis
Nancy Travis
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Richard Bradford
6.8
6.5 IMDb
Quotes
Dennis Peck [after decking Raymond in an elevator] Hi, Raymond!
[referring to Raymond's wife]
Dennis Peck You know what she really wanted? You know? Yeah, I should have guessed. She liked it in the ass, Raymond. That's right. Right in the fucking ass! Drove her crazy. She came so much, for a second I thought she was going to pass out on me.
[decks Raymond again]
Dennis Peck You know what they say about Latin fighters, Raymond? You know what they say? Too fucking MACHO! That's right. *Too fucking macho!* They don't backpedal when they have to. So they're used up. Young.
[dangles a pair of panties in front of Raymond, then gives them to him]
Dennis Peck Yeah, why don't you clean yourself up with that. That's right. Clean yourself up.
