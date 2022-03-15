Menu
Russian
Poster of Une femme à sa fenêtre
1 poster
Une femme à sa fenêtre

Une femme à sa fenêtre

Une femme à sa fenêtre 18+
Synopsis

Romy Schneider plays an aristocratic woman in 1936 Greece, who amuses herself pursuing a shallow loveless affair with a nobleman, but unexpectedly falls in love with a political activist.
Country France / Italy / West Germany
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1976
Online premiere 15 March 2022
World premiere 10 November 1976
Release date
7 April 1977 Belgium
25 October 1979 Colombia
10 November 1976 France
25 February 1977 Germany
25 August 1977 Italy
25 August 1977 Netherlands
22 May 1978 Portugal
8 July 1978 USA
Production Albina Productions S.a.r.l., Cinema 77, Rizzoli Film
Also known as
Une femme à sa fenêtre, A Woman at Her Window, Una mujer en su ventana, A Mulher à Janela, Camdaki kadın, Die Frau am Fenster, Een vrouw aan haar venster, Egy asszony az ablaknál, Kobieta w oknie, Kvinnan i fönstret, Menekülés Görögországból, Uhkapeliä Ateenassa, Uma Mulher na Janela, Una donna alla finestra, Una mujer en la ventana, Μια γυναίκα στο παράθυρό της, Жена на прозореца, Женщина в окне, 窗前的女人, 限りなく愛に燃えて
Director
Pierre Granier-Deferre
Cast
Romy Schneider
Romy Schneider
Victor Lanoux
Philippe Noiret
Philippe Noiret
Umberto Orsini
Delia Boccardo
Cast and Crew
Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.1 IMDb
