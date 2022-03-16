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Poster of César and Rosalie
7.4
Kinoafisha Films César and Rosalie
7.4

César and Rosalie

, 1972
César et Rosalie
France, Italy, West Germany / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of César and Rosalie
7.4

Cast

Yves Montand
Yves Montand
César
Romy Schneider
Romy Schneider
Rosalie
Sami Frey
David
Bernard Le Coq
Bernard Le Coq
Michel
Eva Maria Meineke
Lucie Artigues
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Marite
Henri-Jacques Huet
Marcel
Gisela Hahn
Carla
Betty Beckers
Madeleine
Hervé Sand
Georges
Director Claude Sautet
Writer Jean-Loup Dabadie, Claude Sautet, Claude Néron
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / West Germany
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1972
Online premiere 16 March 2022
World premiere 11 October 1972
Release date
19 April 1973 Argentina
16 March 1973 Belgium
1 January 1973 Brazil
12 September 1973 Denmark
4 May 1973 Finland
11 October 1972 France
21 December 1972 Germany
26 July 1973 Great Britain
16 February 1973 Italy
9 August 1973 Netherlands
2 January 1973 Portugal
14 November 1973 Spain
16 July 1973 Sweden
15 December 1972 USA
MPAA R
Worldwide Gross $60,705
Production Fildebroc, Mega Film, Paramount-Orion Filmproduktion
Also known as
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Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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soundtrack César and Rosalie
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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