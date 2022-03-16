ProductionFildebroc, Mega Film, Paramount-Orion Filmproduktion
Also known as
César et Rosalie, Cesar & Rosalie, César and Rosalie, Cesar en Rosalie, César och Rosalie, Сезар и Розали, César a Rosalie, Cesar and Rosalie, César e Rosália, Cesar e Rosalie, Cesar i Rosalie, Cesar ja Rosalie, Cesar kai Rosalie, Cesar und Rosalie, César và Rosalie, César y Rosalie, Cezar i Rozalia, È simpatico, ma gli romperei il muso, Ella, yo y el otro, Han, hun... og David, Mig eller David, Sen ve ben, Sezaras ir Rozali, Yûnagi, Σεζάρ και Ροζαλί, 세자르와 로잘리, 在同居人與初戀男友之間, 塞萨和罗萨丽, 夕なぎ, Ella, yo y el otro (César y Rosalie)