Cast
Manuel Morón
Ernesto Almansa
Fernando Soto
Armando Nieto
Director
Daniel Monzón
Writer
Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón, Francisco Pérez Gandul
Composer
Roque Baños Cast and Crew
Film details
Country
France / Spain
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2009
World premiere
4 September 2009
Release date
4 March 2010
Russia
Люксор 18+
4 March 2010
Belarus
12 May 2010
Belgium
6 November 2009
Brazil
4 August 2010
France
15 July 2011
Great Britain
21 January 2010
Greece
15 July 2011
Ireland
16 April 2010
Italy
4 March 2010
Kazakhstan
17 March 2011
Lithuania
26 June 2010
Mexico
4 November 2010
Netherlands
1 October 2010
Panama
2 December 2010
Peru
1 December 2010
Portugal
17 November 2011
South Korea
6 November 2009
Spain
30 April 2010
Switzerland
18 March 2010
Ukraine
Budget
€3,500,000
Worldwide Gross
$19,305,314
Production
Canal+ España, Canal+, La Fabrique 2
Also known as
Celda 211, Cell 211, Cela 211, Cellule 211, Камера 211, 211-es cella, Cela 211 - Vezenské peklo, Cela 211 vezenske peklo, Cela nr 211, Ćelija 211, Cella 211, Celle 211, Hücre 211, Kamera 211, Keli 211, Phòng Giam 211, Sellool e 211, Zelle 211 - Der Knastaufstand, Κελί 211, Килия 211, Ћелија 211, プリズン211, 囚室211, 奪獄困獸, Vezenské peklo, 夺狱困兽, 셀 211
More