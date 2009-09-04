Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cell 211
7.6
Cell 211 - Trailer
Kinoafisha Films Cell 211
7.6

Cell 211

, 2009
Celda 211
France, Spain / Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Cell 211
7.6
Cell 211 - Trailer
Cell 211  Trailer

Synopsis

The story of two men on different sides of a prison riot -- the inmate leading the rebellion and the young guard trapped in the revolt, who poses as a prisoner in a desperate attempt to survive the ordeal.

Cast

Luis Tosar
Luis Tosar
Malamadre
Carlos Bardem
Carlos Bardem
Apache
Marta Etura
Elena
Antonio Resines
José Utrilla
Alberto Ammann
Alberto Ammann
Juan Oliver
Manuel Morón
Ernesto Almansa
Luis Zahera
Luis Zahera
Releches
Fernando Soto
Armando Nieto
Vicente Romero Sánchez
Tachuela
Manolo Solo
Manolo Solo
Director cárcel
Director Daniel Monzón
Writer Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón, Francisco Pérez Gandul
Composer Roque Baños
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2009
World premiere 4 September 2009
Release date
4 March 2010 Russia Люксор 18+
4 March 2010 Belarus
12 May 2010 Belgium
6 November 2009 Brazil
4 August 2010 France
15 July 2011 Great Britain
21 January 2010 Greece
15 July 2011 Ireland
16 April 2010 Italy
4 March 2010 Kazakhstan
17 March 2011 Lithuania
26 June 2010 Mexico
4 November 2010 Netherlands
1 October 2010 Panama
2 December 2010 Peru
1 December 2010 Portugal
17 November 2011 South Korea
6 November 2009 Spain
30 April 2010 Switzerland
18 March 2010 Ukraine
Budget €3,500,000
Worldwide Gross $19,305,314
Production Canal+ España, Canal+, La Fabrique 2
Also known as
Celda 211, Cell 211, Cela 211, Cellule 211, Камера 211, 211-es cella, Cela 211 - Vezenské peklo, Cela 211 vezenske peklo, Cela nr 211, Ćelija 211, Cella 211, Celle 211, Hücre 211, Kamera 211, Keli 211, Phòng Giam 211, Sellool e 211, Zelle 211 - Der Knastaufstand, Κελί 211, Килия 211, Ћелија 211, プリズン211, 囚室211, 奪獄困獸, Vezenské peklo, 夺狱困兽, 셀 211

Film rating

7.6
Rate 20 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  720 In the Action genre  176 In the Drama genre  331 In films of France  41 In films of Spain  11 In films of 2009  22

Film Trailers

All trailers
Cell 211 - Trailer
Cell 211 Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Malamadre So the guards beat you up your first day. You must have pissed them off.
Juan Oliver I do my best.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cell 211

Scorpion in Love
Scorpion in Love Thriller, Drama, Romantic
2013, Spain
6.0
Desierto Sur
Desierto Sur Drama
2007, Chile
6.0
The Beasts
The Beasts Thriller
2022, France / Spain
7.0
Biznesmeny
Biznesmeny Drama, Crime
2018, Kazakhstan
6.0
The Motive
The Motive Comedy
2017, Spain
6.0
The Invisible Guest
The Invisible Guest Crime, Thriller, Detective
2017, Spain
7.0
At the End of the Tunnel
At the End of the Tunnel Crime, Drama, Thriller
2016, Argentina / Spain
7.0
The Body
The Body Mystery, Thriller
2012, Spain
7.0
Unit 7
Unit 7 Thriller, Action, Drama
2012, Spain
5.0
Sleep Tight
Sleep Tight Horror, Thriller
2011, Spain
7.0
Lope
Lope Drama, Biography
2010, Brazil / Spain
6.0
The Sea Inside
The Sea Inside Drama
2004, Spain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more