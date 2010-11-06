Menu
Poster of Don't Be Afraid of the Dark
Don't Be Afraid of the Dark

Synopsis

A young girl sent to live with her father and his new girlfriend believes that she has released creatures from a sealed ash pit in the basement of her new home.
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2011
Online premiere 31 March 2019
World premiere 6 November 2010
Release date
13 October 2011 Russia Вест 16+
25 August 2011 Argentina
25 August 2011 Australia
8 September 2011 Belarus
7 December 2011 Belgium
14 October 2011 Brazil
26 August 2011 Canada
1 March 2012 Chile
15 September 2011 Czechia
29 September 2011 Denmark
23 September 2011 Finland
6 June 2012 France
16 August 2011 Germany
7 October 2011 Great Britain
13 October 2011 Greece
27 October 2011 Hong Kong
25 August 2012 Hungary
11 March 2011 Iceland
7 October 2011 Ireland
13 January 2012 Italy
21 January 2012 Japan
8 September 2011 Kazakhstan
30 November 2011 Malta
16 September 2011 Mexico
24 November 2011 Netherlands
11 November 2011 Panama
5 April 2012 Peru
14 September 2011 Philippines
26 August 2011 Poland
27 October 2011 Portugal
15 September 2011 Singapore
27 October 2011 Slovakia 15
31 October 2011 Slovenia
25 August 2011 South Korea
23 December 2011 Spain
8 February 2012 Sweden
27 January 2012 Turkey
6 November 2010 USA
13 October 2011 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $38,269,529
Production Miramax, FilmDistrict, Necropia Entertainment
Also known as
Don't Be Afraid of the Dark, No temas a la oscuridad, No tengas miedo a la oscuridad, Älä pelkää pimeää, Apradhi Kaun, Ära karda pimedust, Dark Fairy, Đừng Sợ Bóng Tối, Karanlıktan Korkma, Mi fovasai to skotadi, N'aie pas peur du noir, Não Tenha Medo do Escuro, Não Tenhas Medo do Escuro, Ne boj se teme, Ne félj a sötéttől!, Ne plaši se mraka, Nebijok tamsos, Nebojte se tmy, Nie bój się ciemności, No le temas a la oscuridad, Non avere paura del buio, Nu-ti fie frica de întuneric, Μη φοβάσαι το σκοτάδι, Не бійся темряви, Не бойся темноты, Не се плаши от тъмното, ダーク・フェアリー, 別怕黑
Director
Troy Nixey
Troy Nixey
Cast
Katie Holmes
Katie Holmes
Guy Pearce
Guy Pearce
Bailee Madison
Bailee Madison
Alan Dale
Emilia Burns
Cast and Crew
Film Reviews

mike123 2 April 2015, 12:51
Понятно, почему они там у себя в Америке с ума все сходят. Они же все более-менее в домах живут, и раз в неделю, мне кажется, выходит фильм о том,… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Миленько. Картинка красивая очень.
Мелкие пакостники довольно странные. Так и остались совершенно неразъясненными. Или это такие зубных феи? И… Read more…
Quotes
[last lines]
Creatures They will find us. We must fight.
Kim No. We will go deeper, and we will wait. They will forget, and others will come.
Creatures When will they come?
Kim Soon, soon.
Creatures Yes.
Kim We have all the time in the world.
Creatures Yes.
Kim All the time in the world.
Creatures All the time in the world.
Listen to the
soundtrack Don't Be Afraid of the Dark
