Poster of Eat Pray Love
Poster of Eat Pray Love
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 5.9
2 posters
Eat Pray Love

Eat Pray Love

Eat, Pray, Love 18+
Synopsis

A married woman realizes how unhappy her marriage really is, and that her life needs to go in a different direction. After a painful divorce, she takes off on a round-the-world journey to "find herself".
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2010
Online premiere 17 September 2010
World premiere 12 August 2010
Release date
7 October 2010 Russia WDSSPR 16+
7 October 2010 Australia
7 October 2010 Belarus
1 October 2010 Brazil
11 November 2010 Denmark
22 September 2010 France
22 September 2010 Germany
24 September 2010 Great Britain
7 October 2010 Greece
17 September 2010 Italy
7 October 2010 Kazakhstan
30 September 2010 Portugal
15 October 2010 Romania
21 October 2010 Slovakia 12
30 September 2010 South Korea
1 October 2010 Sweden
12 August 2010 USA
7 October 2010 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $204,596,571
Production Columbia Pictures, Plan B Entertainment, Red Om Films
Also known as
Eat Pray Love, Comer, rezar, amar, Ăn, Cầu Nguyện và Yêu, Chame ilotse sheikvare, Come Reza Ama, Comer Orar Amar, Comer, rezar y amar, Eat Pray Love - omaa tietä etsimässä, Eat, Pray, Love, Eat, Pray, Love - Omaa Tietä Etsimässä, Ēd, lūdzies, mīli, Ízek, imák, szerelmek, Jedi moli voli, Jedz, módl się, kochaj, Jedz, modli sa a miluj, Jej, moli, ljubi, Jíst, meditovat, milovat, Le'ehol, le'hitpalel, le'ehov, Lyckan, kärleken och meningen med livet, Mananca Roaga-te Iubeste, Mange prie aime, Mange, prie, aime, Mangia prega ama, Menja, resa, estima, Omaa tietä etsimässä, Söö, palveta, armasta, Spis - elsk - lev, Spis bed elsk, Valgyk, melskis, mylek, Ye Dua Et Sev, Ешь, молись, люби, Їсти, молитися, кохати, Једи, моли, воли, Яж, моли се и обичай, 享受吧！一個人的旅行, 美食、祈祷和恋爱, 食べて、祈って、恋をして
Director
Ryan Murphy
Ryan Murphy
Cast
Julia Roberts
Julia Roberts
James Franco
James Franco
Javier Bardem
Javier Bardem
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Viola Davis
Viola Davis
Film rating

6.7
Rate 76 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2356
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Jupiter 2 April 2015, 12:51
Тоже вчера был на премьере в Авроре, на дне рождения Cosmo. Фильм, наоборот, очень понравился)). Робертс поначалу не попадала в роль - это правда,… Read more…
Bonny007 2 April 2015, 12:51
Вот и я посмотрела-таки фильм)Согласна с теми,кому захотелось рвануть из холодной дождливой осени ,чтобы поесть итальянскую пиццу,прогуляться по… Read more…
Quotes
Liz Gilbert In the end, I've come to believe in something I call "The Physics of the Quest." A force in nature governed by laws as real as the laws of gravity. The rule of Quest Physics goes something like this: If you're brave enough to leave behind everything familiar and comforting, which can be anything from your house to bitter, old resentments, and set out on a truth-seeking journey, either externally or internally, and if you are truly willing to regard everything that happens to you on that journey as a clue and if you accept everyone you meet along the way as a teacher and if you are prepared, most of all, to face and forgive some very difficult realities about yourself, then the truth will not be withheld from you.
