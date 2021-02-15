Menu
7.2 IMDb Rating: 6.6
Madame Bovary

Madame Bovary

Madame Bovary 18+
Country France
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1991
Online premiere 15 February 2021
World premiere 3 March 1991
Release date
3 April 1991 France
3 March 1991 Germany
24 December 1992 South Korea 18
3 April 1991 USA
MPAA PG-13
Budget 50,000,000 FRF
Worldwide Gross $1,942,423
Production MK2 Productions, CED Productions, FR3 Films Production
Also known as
Madame Bovary, Мадам Бовари, 包法利夫人, Bovaryné, Doamna Bovary, Pani Bovary, Paní Bovaryová, Ponia Bovari, Μαντάμ Μποβαρί, Пані Боварі, ボヴァリー夫人（1991）
Director
Claude Chabrol
Claude Chabrol
Cast
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Jean-François Balmer
Christophe Malavoy
Similar films for Madame Bovary
Madame Bovary 5.9
Madame Bovary (2014)
Eat Pray Love 6.7
Eat Pray Love (2010)
Gone with the Wind 8.3
Gone with the Wind (1939)
Story of Women 7.5
Story of Women (1988)
The Flower of Evil 6.5
The Flower of Evil (2003)
Merci pour le Chocolat 6.6
Merci pour le Chocolat (2000)
The Mountain 5.5
The Mountain (2018)
Diary of a Chambermaid 6.5
Diary of a Chambermaid (2015)
Chromophobia 6.1
Chromophobia (2005)
Betty 6.8
Betty (1992)
Poulet au vinaigre 6.5
Poulet au vinaigre (1985)
Biches, Les 6.7
Biches, Les (1968)

7.2

7.2
11 votes
6.6 IMDb
