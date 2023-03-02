Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
Filming locations
Рейтинги
6.0
IMDb Rating: 5.7
Rate
Best Comedies
2 posters
Kinoafisha
Films
ll cacio con le pere
ll cacio con le pere
ll cacio con le pere
18+
Напомним о выходе в прокат
Comedy
ll cacio con le pere
trailer in russian
trailer in russian
Country
Italy
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2023
Online premiere
29 July 2024
World premiere
2 March 2023
Release date
4 July 2024
Russia
ПилотКино
9 March 2023
Italy
Worldwide Gross
$11,287
Production
Gate 99 Films
Also known as
Il cacio con le pere, Pears and Cheese, Из Тосканы с любовью
Director
Luca Calvani
Cast
Luca Calvani
Francesco Ciampi
Anna Safroncik
Marta Zoffoli
Elena Di Cioccio
Cast and Crew
Similar films for ll cacio con le pere
5.6
Marcello Mio
(2024)
7.0
A Brighter Tomorrow
(2023)
7.0
The First Day of My Life
(2023)
7.2
La chimera
(2022)
5.8
Qualcosa di nuovo
(2016)
6.2
Un paese quasi perfetto
(2016)
5.2
Non c'è più religione
(2016)
6.3
Them Who?
(2015)
6.7
Eat Pray Love
(2010)
7.1
Vicky Cristina Barcelona
(2008)
Film rating
6.0
Rate
14
votes
5.7
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers
All trailers
ll cacio con le pere
Trailer in russian
0
0
Все трейлеры
All Top Trailers on Our Channel
Stills
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree