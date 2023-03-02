Menu
Russian
Poster of ll cacio con le pere
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.7
2 posters
ll cacio con le pere

ll cacio con le pere

ll cacio con le pere 18+
ll cacio con le pere  trailer in russian
Country Italy
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 29 July 2024
World premiere 2 March 2023
Release date
4 July 2024 Russia ПилотКино
9 March 2023 Italy
Worldwide Gross $11,287
Production Gate 99 Films
Also known as
Il cacio con le pere, Pears and Cheese, Из Тосканы с любовью
Director
Luca Calvani
Cast
Francesco Ciampi
Anna Safroncik
Marta Zoffoli
Elena Di Cioccio
Cast and Crew
ll cacio con le pere Trailer in russian
Stills
