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Poster of Super 8 Stories
6.8
Kinoafisha Films Super 8 Stories
6.8

Super 8 Stories

, 2001
Super 8 Stories
Germany, Italy, Yugoslavia / Documentary, Musical / 18+
Poster of Super 8 Stories
6.8

Cast

Aleksandar Balaban
Tuba
Zoran Ceda Marjanovic
Percussion
Nenad Gajin Coce
Guitar
Goran Markovski Glava
Bass
Dražen Janković
Keyboards
Nele Karajlić
Vocals
Stribor Kusturica
Drums
Zoran Milošević
Accordian
Nenad Petrović
Saxophone
Dejan Sparavalo
Emir Kusturica
Emir Kusturica
Guitar
Director Emir Kusturica
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Italy / Yugoslavia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2001
World premiere 10 October 2001
Release date
18 October 2001 Chile
10 October 2001 France
Worldwide Gross $199,065
Production Cooperativa Edison, Fandango, Pandora Filmproduktion
Also known as
Super 8 Stories, Memórias em Super-8, Súper 8, SUPER 8（2001）, Super-8, Истории на супер 8

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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