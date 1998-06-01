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Poster of Black Cat, White Cat
7.8
Kinoafisha Films Black Cat, White Cat
7.8

Black Cat, White Cat

, 1998
Black Cat, White Cat
Austria, France, Greece, Germany, USA / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Black Cat, White Cat
7.8

Cast

Bajram Severdzan
Bajram Severdzan
Matko Destanov
Branka Katic
Branka Katic
Ida
Florijan Ajdini
Zare Destanov
Zabit Memedov
Zarije Destanov
Sabri Sulejmani
Grga Pitic
Jasar Destani
Grga Veliki
Stoyan Sotirov
Customs Officer
Ljubica Adžović
Sujka
Miki Manojlovic
Miki Manojlovic
Srđan Todorović
Dadan Karambolo
Miki Manojlovic
Miki Manojlovic
Predrag Laković
Priest
Director Emir Kusturica
Writer Gordan Mihic
Composer Nele Karajlić, Dejan Sparavalo, Vojislav Aralica
Cast and Crew

Film details

Country Austria / France / Greece / Germany / USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1998
World premiere 1 June 1998
Release date
23 March 2000 Czechia
30 September 1998 France
26 September 1998 Germany
7 May 1999 Great Britain
7 May 1999 Greece
24 June 1999 Netherlands
1 June 1998 Serbia
18 September 1998 South Korea 12
10 September 1998 USA
1 June 1998 Yugoslavia
MPAA R
Worldwide Gross $353,734
Production CiBy 2000, Pandora Filmproduktion, Komuna
Also known as
Crna macka, beli macor, Black Cat, White Cat, Gato negro, gato blanco, Chat noir, chat blanc, Černá kočka, bílý kocour, Chatool Shachor, Chatool Lavan, Čierna mačka, biely kocúr, Črna mačka, beli mačkon, Crna mačka, beli mačor, Czarny kot, biały kot, Gat negre, gat blanc, Gata Preta, Gato Branco, Gato Preto, Gato Branco, Gatto nero, gatto bianco, Gorbeye Siyah, Gorbeye Sefid, Kara kedi, ak kedi, Katytė juoda, katinas baltas, Macska-jaj, Mavri gata, aspros gatos, Melns Kaķis, Balts Kaķis, Must kass valge kass, Musta kissa, valkoinen kissa, Pisica albă, pisica neagră, Schwarze Katze, weißer Kater, Sort kat hvid kat, Sort katt hvit katt, Svart katt, vit katt, Svartur köttur, hvítur köttur, Μαύρη γάτα, άσπρος γάτος, Црна мачка, бели мачор, Чeрна котка, бял котарак, Чёрная кошкa, белый кот, Чорна кішка, білий кіт, 库斯图里卡的猫, 黑猫白猫, 黑貓白貓, 黑貓白貓：4K數位修復版, 黒猫・白猫, Black Cat White Cat, Qara Pişik, Ağ Pişik, Черная кошка, белый кот, 검은 고양이 흰 고양이, Macskajaj, חתולה שחורה, חתול לבן, Sort katt, hvit katt

Film rating

7.8
Rate 16 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 14 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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