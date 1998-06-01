Country Austria / France / Greece / Germany / USA

Runtime 2 hours 3 minutes

Production year 1998

World premiere 1 June 1998

Release date 23 March 2000 Czechia 30 September 1998 France 26 September 1998 Germany 7 May 1999 Great Britain 7 May 1999 Greece 24 June 1999 Netherlands 1 June 1998 Serbia 18 September 1998 South Korea 12 10 September 1998 USA 1 June 1998 Yugoslavia

MPAA R

Worldwide Gross $353,734

Production CiBy 2000, Pandora Filmproduktion, Komuna