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Poster of She's So Lovely
6.9
Kinoafisha Films She's So Lovely
6.9

She's So Lovely

, 1997
She's So Lovely
USA, France / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of She's So Lovely
6.9

Cast

Robin Wright
Robin Wright
Maureen Murphy Quinn
Sean Penn
Sean Penn
Eddie Quinn
James Gandolfini
James Gandolfini
Kiefer
John Travolta
John Travolta
Joey
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Tony 'Shorty' Russo
Susan Traylor
Lucinda
Debi Mazar
Debi Mazar
Georgie
Bobby Cooper
Cooper
John Marshall Jones
John Marshall Jones
Leonard
Chloe Webb
Nancy Swearingen
Director Nick Cassavetes
Writer John Cassavetes
Composer Joseph Vitarelli
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1997
World premiere 15 May 1997
Release date
15 May 1997 Russia 12+
29 August 1997 Canada 18A
24 September 1998 Czechia U
15 May 1997 Kazakhstan
12 December 1997 Turkey
29 August 1997 USA
15 May 1997 Ukraine
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $7,281,450
Production Miramax, Clyde Is Hungry Productions, Sheen/Michaels Entertainment
Also known as
She's So Lovely, A Mulher das Nossas Vidas, Alles aus Liebe - Call it Love, Atrapada entre dos hombres, Atrapada entre dos homes, Call It Love, Cuando vuelve el amor, Életem szerelme, Fou d'elle, Jak jej nie kochać, Ji tokia miela, Loucos de Amor, Nennen wir es Liebe - Call it Love, O çok sevimli, Ona je predivna, She's De Lovely, She's So Lovely - Alles aus Liebe, She's so lovely - Così carina, Sin embargo es adorable, Sin embargo... es adorable, Tako je ljubka, Παράφορα ερωτευμένοι, Вона прекрасна, Она прекрасна, Тя е толкова прекрасна, シーズ・ソー・ラヴリー, 戀戀風暴

Film rating

6.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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