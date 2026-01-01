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Poster of About Love
7.4
Kinoafisha Films About Love
7.4

About Love

, 1970
O lyubvi
USSR / Romantic, Drama / 18+
Poster of About Love
7.4

Cast

Sergey Dreyden
Sergey Dreyden
Mitya
Eleonora Shashkova
Eleonora Shashkova
Vera
Vladimir Tikhonov
Vladimir Tikhonov
Petya
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Andrei
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Nikolai
Victoria Fyodorova
Galya
Stanislav Churkin
Little engineer
Nina Mamayeva
Polina Ivanovna
Yelena Solovey
Yelena Solovey
Rita
Eleonora Aleksandrova
Nina
Director Mikhail Bogin
Writer Yuri Chulyukin, Mikhail Bogin, Yuri Klepikov
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1970
World premiere 20 February 1970
Release date
20 February 1970 Russia 0+
20 February 1970 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
O lyubvi, A Ballad of Love, About Love, Bedenkzeit für die Liebe, I ballada tis agapis, O miłości, О любви

Film rating

7.4
Rate 13 votes
7.4 IMDb
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