7.5 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2009
Online premiere 21 October 2009
World premiere 26 October 2007
Release date
9 December 2007 Russia КароПрокат 16+
7 December 2007 Germany
26 October 2009 Great Britain
26 October 2007 Ireland
30 October 2011 Italy
9 December 2007 Kazakhstan
29 October 2022 Latvia N16
26 October 2009 Spain
7 December 2007 USA
9 December 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $1,143
Production Warner Bros., Legendary Entertainment, Bad Hat Harry Productions
Also known as
Trick 'r Treat, Najstrašnija noć, Кошелек или жизнь, A Noite de Todos os Medos, Adsz vagy kapsz, Cadılar Bayramı Katliamı, Contos do Dia das Bruxas, Cüzdan və ya həyat, Hamyon yoki hayot, Komm või Pomm, La vendetta di Halloween, Mặt Nạ Bí Ngô, Pokštas arba saldainis, Posladki zla, Povesti de Halloween, Saldumus vai dzīvību, Terreur à l'Halloween, Terror en Halloween, Trick 'r Treat - Die Nacht der Schrecken, Trick 'r Treat - Karkki vai kepponen, Trick 'r Treat - Povesti de Halloween, Trick or Treat, Truco o trato: Terror en Halloween, Upiorna noc Halloween, Φάρσα ή κέρασμα, Әмиян немесе өмір, Гаманець або життя, Пакост или сладкиш, मौत की आहट, 트릭 오어 트릿, ブライアン・シンガーの トリック・オア・トリート, 万圣夜游戏, 不给糖就杀人, 别惹小孩, 灵异万圣夜, 谁的万圣节, 靈異萬聖夜
Director
Michael Dougherty
Michael Dougherty
Cast
Quinn Lord
Brian Cox
Brian Cox
Dylan Baker
Dylan Baker
Leslie Bibb
Leslie Bibb
Rochelle Aytes
Rochelle Aytes
Quotes
[Steven gets prepared to bury Charlie's body in the backyard]
Steven [Steven takes the tarp off of Charlie] Happy Halloween.
Billy [shouting from the top floor bedroom window] Daddy! I'm back from Trick-or-Treating!
Steven [whispers] Billy. Shh. Please, be quiet.
Billy [shouts] Why?
Steven Because you'll bother the neighbors, now go watch Charlie Brown and I'll be in in a minute.
Billy Charlie's Brown's an asshole!
Steven Billy Wilkens! Language.
[Steven sighs continuing to bury Charlie]
Trick 'r Treat - trailer
Trick 'r Treat Trailer
Stills
