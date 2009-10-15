Menu
Poster of The Spy Next Door
6.3 IMDb Rating: 5.5
The Spy Next Door

The Spy Next Door

The Spy Next Door
Synopsis

Former CIA spy Bob Ho takes on his toughest assignment to date: looking after his girlfriend's three kids, who haven't exactly warmed to their mom's beau.
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2009
Online premiere 19 March 2010
World premiere 15 October 2009
Release date
28 January 2010 Russia Парадиз 12+
25 March 2010 Australia
28 January 2010 Belarus
7 May 2010 Brazil
19 January 2010 Bulgaria
15 January 2010 Canada
20 March 2010 Czechia
7 July 2010 France
22 April 2010 Germany
19 March 2010 Great Britain
11 March 2010 Greece
28 January 2010 Kazakhstan
4 February 2010 Netherlands
25 February 2010 Portugal
15 December 2011 South Korea ALL
15 January 2010 USA
28 January 2010 Ukraine
15 October 2009 Uzbekistan
MPAA PG
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $62,574,241
Production Relativity Media, Robert Simonds Productions, Lionsgate
Also known as
The Spy Next Door, Mi vecino es un espía, Spy Next Door, Chuva v akci, Double Mission, El súper canguro, El supercangur, Espião nas Horas Vagas, Gián Điệp Vú Em, Kaimynas snipas, Kapımdaki casus, Kém a szomszédban, Kung Fu Nanny, L'espion d'à côté, Lin jia te gong, Mi vecino es un espia, Missão Quase Impossível, Naabermaja spioon, Nasza niania jest agentem, O kataskopos tis diplanis portas, Operazione spy sitter, Špijun iz komšiluka, Spionul din vecini, Spy Daddy, Vohun iz sosescine, Ο κατάσκοπος της διπλανής πόρτας, Агент под прикритие, Шпигун по сусідству, Шпион по соседству, स्पाय नेक्स्ट डोर, ダブル・ミッション, 一屋特工隊, 鄰家特務
Director
Brian Levant
Cast
Jackie Chan
Jackie Chan
Amber Valletta
Amber Valletta
Billy Ray Cyrus
Billy Ray Cyrus
Lucas Till
Lucas Till
George Lopez
George Lopez
Similar films for The Spy Next Door
Bo bui gai wak 6.8
Bo bui gai wak (2006)
Kung Fu Yoga 5.5
Kung Fu Yoga (2017)
The Knight of Shadows: Between Yin and Yang 5.2
The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019)
Railroad Tigers 5.8
Railroad Tigers (2016)
Monster Trucks 6.3
Monster Trucks (2016)
Show Dogs 5.7
Show Dogs (2018)
Help! I've Shrunk the Family 6.0
Help! I've Shrunk the Family (2014)
Earth to Echo 6.1
Earth to Echo (2014)
The Smurfs 6.4
The Smurfs (2011)
Mr. Popper's Penguins 6.9
Mr. Popper's Penguins (2011)
The Karate Kid 7.2
The Karate Kid (2010)
Tooth Fairy 6.1
Tooth Fairy (2009)
Best Spy and Secret Agent Comedies Best Spy and Secret Agent Comedies
Martial Arts Films Martial Arts Films
Films about Children Films about Children
Parody Comedies Parody Comedies
Films About Secret Agents and Intelligence Services Films About Secret Agents and Intelligence Services

6.3
35 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2870
