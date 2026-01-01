Similar films for The Grasshopper
Othello Drama
1955, USSR
7.0
An Unfinished Piece for Mechanical Piano Drama
1976, USSR
7.0
Hussar Ballad Musical, Comedy
1962, USSR
7.0
The Safety Match Comedy
1954, USSR
7.0
The Anna Cross Drama
1954, USSR
6.0
Tri sestry Drama
1964, USSR
7.0
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.0
The Train Has Stopped Drama
1982, USSR
7.0
An Optimistic Tragedy War, Drama
1963, USSR
6.0
Life Is Beautiful Drama
1979, USSR / Italy
6.0
Chairman's Night Drama
1981, USSR
5.0
The Kreutzer Sonata Drama
1987, USSR
7.0