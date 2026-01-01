Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Grasshopper
7.1
Kinoafisha Films The Grasshopper
7.1

The Grasshopper

, 1955
Poprygunya
USSR / Drama / 18+
Poster of The Grasshopper
7.1

Cast

Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
Dr. Osip Stepanovich Dymov
Lyudmila Tselikovskaya
Lyudmila Tselikovskaya
Olga Ivanovna Dymova
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Ryabovskiy
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Burkin
Yevgeny Teterin
Dr. Fedor Lukich Korostylev
Anatoly Alexine
drug Olgi
Anatoliy Bobrovskiy
drug Olgi
Vasili Bokarev
Bryndin
Georgiy Georgiu
Uzdechkin
Aleksei Kelberer
Podgorin
Director Samson Samsonov
Writer Anton Chekhov, Samson Samsonov
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1955
World premiere 1 April 1955
Release date
1 April 1955 Russia
25 October 1955 Romania
Production Mosfilm
Also known as
Poprygunya, La cicala, Попрыгунья, A Cigarra, A léha asszony, Cikaden, Cvrčak, Die Grille, Featherhead, La cigale, La cigarra, Liian nuori vaimoksi, The Cricket, The Grasshopper, To tzitziki, Trzpiotka, Zvăpăiata

Film rating

7.1
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Grasshopper

Othello
Othello Drama
1955, USSR
7.0
An Unfinished Piece for Mechanical Piano
An Unfinished Piece for Mechanical Piano Drama
1976, USSR
7.0
Hussar Ballad
Hussar Ballad Musical, Comedy
1962, USSR
7.0
The Safety Match
The Safety Match Comedy
1954, USSR
7.0
The Anna Cross
The Anna Cross Drama
1954, USSR
6.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
1964, USSR
7.0
Na polputi v Parizh
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.0
The Train Has Stopped
The Train Has Stopped Drama
1982, USSR
7.0
An Optimistic Tragedy
An Optimistic Tragedy War, Drama
1963, USSR
6.0
Life Is Beautiful
Life Is Beautiful Drama
1979, USSR / Italy
6.0
Chairman's Night
Chairman's Night Drama
1981, USSR
5.0
The Kreutzer Sonata
The Kreutzer Sonata Drama
1987, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more