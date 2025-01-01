Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of White Sun of the Desert
Poster of White Sun of the Desert
Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films White Sun of the Desert

White Sun of the Desert

Beloe solntse pustyni 18+
Напомним о выходе в прокат
White Sun of the Desert - trailer
White Sun of the Desert  trailer
Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1970
World premiere 14 December 1969
Release date
30 March 1970 Russia 16+
11 November 1970 USA
30 March 1970 USSR 12+
Production Lenfilm Studio, Mosfilm, Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Beloe solntse pustyni, White Sun of the Desert, Белое солнце пустыни, O Sol Branco do Deserto, Öknens vita sol, A sivatag fehér Napja, Aavikon laki, Baltoji dykumų saulė, Beloye solntse pustyni, Białe słońce pustyni, Byaloto sluntse na pustinyata, Cho'lning oq quyoshi, El fulgurante sol del desierto, El sol blanco del desierto, Ergav kõrbepäike, Hárem a sivatagban, Il bianco sole del deserto, Le soleil blanc, Le soleil blanc du désert, O lefkos ilios tis erimou, Ørkenens hvite sol, Sabaku no shiroi taiyô, Səhranın ağ günəşi, Soarele alb al desertului, The White Sun of the Desert, Weiße Sonne der Wüste, Wüstenmassaker, Ο λευκός ήλιος της ερήμου, Бело сунце пустиње, Бялото слънце на пустинята, Шөлдің ақ күні, 砂漠の白い太陽
Director
Vladimir Motyl
Vladimir Motyl
Cast
Anatoly Kuznetsov
Anatoly Kuznetsov
Spartak Mishulin
Spartak Mishulin
Pavel Luspekaev
Pavel Luspekaev
Kakhi Kavsadze
Kakhi Kavsadze
Raisa Kurkina
Raisa Kurkina
Cast and Crew
Similar films for White Sun of the Desert
The Unamenables 7.6
The Unamenables (1959)
Zhenya, Zhenechka and Katyusha 7.5
Zhenya, Zhenechka and Katyusha (1967)
Den vyborov 2 6.3
Den vyborov 2 (2016)
Pop 7.5
Pop (2010)
Bagrovyy tsvet snegopada 5.5
Bagrovyy tsvet snegopada (2008)
Colour Me Kubrick 5.6
Colour Me Kubrick (2005)
72 Meters 6.8
72 Meters (2004)
Dazhe ne dumay! 5.9
Dazhe ne dumay! (2003)
The Cuckoo 7.8
The Cuckoo (2002)
Chinese Service 6.5
Chinese Service (1999)
Sympathy Seeker 7.0
Sympathy Seeker (1997)
Zerograd 7.7
Zerograd (1989)

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Sukhov The Orient is a delicate matter...
Film Trailers All trailers
White Sun of the Desert - trailer
White Sun of the Desert Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more