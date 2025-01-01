Also known as
Beloe solntse pustyni, White Sun of the Desert, Белое солнце пустыни, O Sol Branco do Deserto, Öknens vita sol, A sivatag fehér Napja, Aavikon laki, Baltoji dykumų saulė, Beloye solntse pustyni, Białe słońce pustyni, Byaloto sluntse na pustinyata, Cho'lning oq quyoshi, El fulgurante sol del desierto, El sol blanco del desierto, Ergav kõrbepäike, Hárem a sivatagban, Il bianco sole del deserto, Le soleil blanc, Le soleil blanc du désert, O lefkos ilios tis erimou, Ørkenens hvite sol, Sabaku no shiroi taiyô, Səhranın ağ günəşi, Soarele alb al desertului, The White Sun of the Desert, Weiße Sonne der Wüste, Wüstenmassaker, Ο λευκός ήλιος της ερήμου, Бело сунце пустиње, Бялото слънце на пустинята, Шөлдің ақ күні, 砂漠の白い太陽