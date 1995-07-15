Country Japan

Runtime 1 hour 51 minutes

Production year 1995

Online premiere 22 January 2000

World premiere 15 July 1995

MPAA G

Worldwide Gross $4,589,697

Production Tokuma Shoten, Nippon Television Network (NTV), Hakuhodo

Also known as

Mimi o sumaseba, Whisper of the Heart, Susurros del corazón, Si tu tends l'oreille, Mimi wo sumaseba, Šapat srca, Stimme des Herzens, Südame sosin, Sussurros do Coração, दिल की कानाफूसी, A könyvek hercege, Bisikan Hati, Hjertets hvisken, Hvis du lytter til ditt hjerte, I sospiri del mio cuore, If You Listen Closely, Lời Thì Thầm Của Trái Tim, Murmuris del cor, O psithyros tis kardias, O Sussurro do Coração, Om du lyssnar noga, Se Ouvires Atentamente, Šepot srdca, Šepot srdce, Širdies šnabždesys, Șoapte din inimă, Südamesosin, Sydämen kuiskaus, Szept serca, Zemzeme-ye Ghalb, Ο ψίθυρος της καρδιάς, Шепіт серця, Шёпот сердца, Якщо прислухатись, 侧耳倾听, 心之谷, 耳をすませば