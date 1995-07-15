Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Poster of Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Poster of Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart

Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart

Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart 18+
Напомним о выходе в прокат
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart - trailer in russian
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart  trailer in russian
Country Japan
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1995
Online premiere 22 January 2000
World premiere 15 July 1995
Release date
22 January 2009 Russia RUSCICO 12+
12 June 1997 Australia G
22 January 2009 Belarus
20 June 1997 Brazil L
1 July 2019 Canada
4 April 2024 Czechia U
20 June 2013 Denmark
9 April 2008 Estonia
27 March 2009 Finland
17 September 1997 France TP
26 November 2007 Germany
22 November 1996 Great Britain U
6 February 1997 Hong Kong I
15 July 1995 Japan
22 January 2009 Kazakhstan
20 June 2013 Netherlands AL
11 March 2023 Norway
22 November 2007 South Korea
23 November 2019 Spain
1 August 2009 Switzerland 12
21 November 2002 Taiwan, Province of China
15 July 1995 USA
22 January 2009 Ukraine
10 January 2025 Viet Nam
MPAA G
Worldwide Gross $4,589,697
Production Tokuma Shoten, Nippon Television Network (NTV), Hakuhodo
Also known as
Mimi o sumaseba, Whisper of the Heart, Susurros del corazón, Si tu tends l'oreille, Mimi wo sumaseba, Šapat srca, Stimme des Herzens, Südame sosin, Sussurros do Coração, दिल की कानाफूसी, A könyvek hercege, Bisikan Hati, Hjertets hvisken, Hvis du lytter til ditt hjerte, I sospiri del mio cuore, If You Listen Closely, Lời Thì Thầm Của Trái Tim, Murmuris del cor, O psithyros tis kardias, O Sussurro do Coração, Om du lyssnar noga, Se Ouvires Atentamente, Šepot srdca, Šepot srdce, Širdies šnabždesys, Șoapte din inimă, Südamesosin, Sydämen kuiskaus, Szept serca, Zemzeme-ye Ghalb, Ο ψίθυρος της καρδιάς, Шепіт серця, Шёпот сердца, Якщо прислухатись, 侧耳倾听, 心之谷, 耳をすませば
Director
Yoshifumi Kondō
Yoshifumi Kondō
Cast
Yoko Honna
Yoko Honna
Takashi Tachibana
Takashi Tachibana
Shigeru Muroi
Shigeru Muroi
Shigeru Tsuyuguchi
Shigeru Tsuyuguchi
Keiju Kobayashi
Keiju Kobayashi
Cast and Crew
Similar films for Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
5 Centimeters Per Second 7.7
5 Centimeters Per Second (2007)
The Girl Who Leapt Through Time 7.7
The Girl Who Leapt Through Time (2006)
Aya to majo 5.3
Aya to majo (2021)
Belle 7.4
Belle (2021)
Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu / A Whisker Away 6.7
Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu / A Whisker Away (2020)
Mirai 7.4
Mirai (2018)
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower 7.2
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower (2017)
Kono sekai no katasumi ni 7.8
Kono sekai no katasumi ni (2016)
The Red Turtle 7.5
The Red Turtle (2016)
When Marnie Was There 7.9
When Marnie Was There (2014)
The Tale of the Princess Kaguya 8.2
The Tale of the Princess Kaguya (2013)
Guskō Budori no Denki 5.4
Guskō Budori no Denki (2012)

Cartoon rating

7.7
Rate 17 votes
7.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
derg-s 12 May 2024, 13:54
Очень добрый душевный фильм о первой подростковой любви. Посмотрел с большим удовольствием. Не понятно только почему 16+ (а здесь на сайте вообще… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Если есть где-то рай, то я хочу, чтобы он был такой, как мир у Гибли.
А в жизни не бывает, к сожалению, чтобы так всё дружелюбно складывалось. И… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart - trailer in russian
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more