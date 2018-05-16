Menu
Poster of Mirai
7.4 IMDb Rating: 7
Mirai

Mirai

Mirai 18+
Mirai - second trailer in russian
Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2018
Online premiere 1 February 2019
World premiere 16 May 2018
Release date
31 January 2019 Russia Экспонента 6+
11 April 2019 Czechia
26 December 2018 France U
30 May 2019 Germany 6
3 July 2025 Greece
23 August 2018 Hong Kong
27 December 2018 Hungary
2 November 2018 Ireland PG
15 October 2018 Italy
20 July 2018 Japan
23 August 2018 Macao
6 September 2018 Malaysia
2 May 2019 Netherlands 6
28 March 2019 Portugal M/6
30 August 2018 Singapore
17 January 2019 South Korea 전체관람가
15 March 2019 Spain
26 July 2019 Sweden 7
17 August 2018 Taiwan
23 August 2018 Thailand
30 November 2018 USA PG
6 September 2018 Ukraine
3 August 2018 Viet Nam
MPAA PG
Worldwide Gross $28,780,532
Production Chukyo TV Broadcasting Company (CTV), Dentsu, East Japan Marketing & Communications Inc.
Also known as
Mirai no Mirai, Mirai, Mirai, mi hermana pequeña, 未來的未來, Mano mazoji sesute Mirai, Meiloi dik meiloi, Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft, Mirai - Lány a jövőből, Mirai in the Future, Mirai Momavlidan, Mirai no Mirai-chan, Mirai of the Future, Mirai tulevikust, Mirai, dievča z budúcnosti, Mirai, dívka z budoucnosti, Mirai, la meva germana petita, Miraï, ma petite soeur, Mirai, mi pequeña hermana, Miraï, min lillasyster, Mirai: Em Gái Đến Từ Tương Lai, Mirai: mi pequeña hermana, Weilai de weilai, Μιράι: Η μικρή μου αδελφή, Мирай из будущего, Мірай з майбутнього, 未来のミライ, 未来的未来
Director
Mamoru Hosoda
Cast
Rebecca Hall
Daniel Dae Kim
Similar films for Mirai
Ookami Kodomo no Ame to Yuki 8.4
The Girl Who Leapt Through Time 7.7
Belle 7.4
Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu / A Whisker Away 6.7
Fritzi: A Revolutionary Tale 7.1
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara 7.0
Maquia: When the Promised Flower Blooms 7.8
Okko's Inn 7.1
Pearl 5.9
Penguin highway 6.7
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower 7.2
Yoake tsugeru Ru no uta 7.0
Cartoon in Collections
Films about Children

7.4
Rate 23 votes
7 IMDb
In overall ranking  1199
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

vanya.loskutov.03 22 January 2019, 18:08
Очень - очень жду премьеры! Братья - анимешники,встретимся в кинотеатрах😊!!))
Вадим Каребин 16 December 2018, 13:31
Очень жду выхода на большой экран у нас в России, нахожусь в предвкушении, и возлагаю большие надежны, на данную премьеру.
Естественно, хотелось бы,… Read more…
Quotes
Mirai You did it again. You tried to hit me with your bullet train even after Mom told you not to.
Kun But it wasn't a bullet train!
Mirai You aren't supposed to use a bullet train to hit people.
Kun It was a Super Azusa.
Mirai [angrily] I don't care what kind it was!
Mirai And why can't you be a little nicer to Mom?
Kun I don't know, I just can't.
Mirai It's her one day off from work. She doesn't get many and she has to spend it fighting with you. Come on, try.
Kun [sniffling] I know... I'm not cute.
Mirai Huh?
Kun [crying, wipes tear from his eye] Both Baby Mirai and Yukio are really cute. Not me. I know I'm not that cute anymore.
Mirai Oh come on, that's not true. You're very cute!
Mirai You're the cutest! Adorable!
Mirai - second trailer in russian
Mirai - trailer in russian
