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Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Kinoafisha
Persons
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Date of Birth
7 April 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor
,
Romantic hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.9
The Big Moment
(2021)
7.8
Den radio
(2003)
7.7
Дороги Победы
(2025)
Filmography
Varvara: The Beauty
Fantasy
2027, Russia
7.2
Po-bratski
Po-bratski
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
7.7
Дороги Победы
Дороги Победы
Documentary
2025, Russia
Одна дома 3
Одна дома 3
Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
3.9
Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka
Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka
Family
2024, Russia
Watch trailer
4.4
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy
2023, Russia
7.2
SuperIvanovy
Comedy, Detective
2023, Russia
7.2
O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya
Comedy, Drama
2023, Russia
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