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Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako Mikhail Politseymako
Kinoafisha Persons Mikhail Politseymako

Mikhail Politseymako

Mikhail Politseymako

Date of Birth
7 April 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor, Romantic hero, Dramatic actor

Popular Films

The Big Moment 7.9
The Big Moment (2021)
Den radio 7.8
Den radio (2003)
Дороги Победы 7.7
Дороги Победы (2025)

Filmography

Varvara: The Beauty
Fantasy 2027, Russia
Po-bratski 7.2
Po-bratski Po-bratski
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Дороги Победы 7.7
Дороги Победы Дороги Победы
Documentary 2025, Russia
Одна дома 3
Одна дома 3 Одна дома 3
Comedy, Family 2025, Russia
Watch trailer
Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka 3.9
Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka
Family 2024, Russia
Watch trailer
Istorii bolshoy strany 4.4
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy 2023, Russia
SuperIvanovy 7.2
SuperIvanovy
Comedy, Detective 2023, Russia
O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya 7.2
O chem govoryat muzhchiny: Prostye udovolstviya
Comedy, Drama 2023, Russia
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