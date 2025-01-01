Menu
Poster of Unbelievable Adventures of Italians in Russia
1 poster
Unbelievable Adventures of Italians in Russia

Unbelievable Adventures of Italians in Russia

Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii 18+

Unbelievable Adventures of Italians in Russia - trailer
Unbelievable Adventures of Italians in Russia  trailer
Country USSR
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1973
World premiere 31 January 1974
Release date
18 March 1974 Russia 12+
31 January 1974 Italy
11 November 1974 USA
Worldwide Gross $13,518
Production Mosfilm, Produzioni De Laurentiis International Manufacturing Company
Also known as
Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii, Die unglaubwürdigen Abenteuer der Italiener in Russland, Unbelievable Adventures of Italians in Russia, Itaallaste uskumatud seiklused Venemaal, Невероятные приключения итальянцев в России, A Mad, Mad, Mad Adventure in Russia, Aventuras na Rússia, Incredibilele aventuri ale unor italieni în Rusia, Luda trka za blagom, Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje, Neuvěřitelná dobrodružství Italů v Rusku, Neuveriteľné dobrodružstvá Talianov v Rusku, Niezwykłe przygody Włochów w Rosji, Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrádban, Una matta, matta, matta corsa in Russia, Невероятните приключения на италианците в Русия, Неймовірні пригоди італійців на Росії, 意大利人在俄罗斯的奇遇
Director
Eldar Ryazanov
Eldar Ryazanov
Cast
Andrei Mironov
Andrei Mironov
Ninetto Davoli
Ninetto Davoli
Antonia Santilli
Antonia Santilli
Alighiero Noschese
Alighiero Noschese
Tano Cimarosa
Tano Cimarosa
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 16 votes
7.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Unbelievable Adventures of Italians in Russia - trailer
Unbelievable Adventures of Italians in Russia Trailer
All Top Trailers on Our Channel
Stills
