Poster of Death Wish
6.8 IMDb Rating: 6.3
9 posters
Death Wish

Death Wish

Death Wish 18+
Death Wish - trailer in russian
Death Wish  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2017
Online premiere 13 April 2018
World premiere 1 March 2018
Release date
5 April 2018 Russia Экспонента 18+
2 March 2018 Australia
5 April 2018 Belarus
31 May 2018 Brazil
2 March 2018 Canada 18A
8 March 2018 Czechia
8 March 2018 Denmark
9 May 2018 France
8 March 2018 Germany
6 April 2018 Great Britain
8 March 2018 Greece
14 June 2018 Hong Kong IIB
8 March 2018 Hungary
2 March 2018 India
2 March 2018 Indonesia 21+
6 April 2018 Ireland 18
8 March 2018 Italy
19 October 2018 Japan
5 April 2018 Kazakhstan
8 March 2018 Netherlands
2 March 2018 Romania 18+
1 March 2018 Singapore M18
22 March 2019 South Korea 19
29 March 2018 Spain
13 April 2018 Sweden
9 May 2018 Switzerland
16 March 2018 Turkey 16+
2 March 2018 USA
4 May 2018 Viet Nam
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $49,562,710
Production Cave 76, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Death Wish, Deseo de matar, Bosszúvágy, Death wish - Nimic de pierdut, Death wish - Razbunarea, Death Wish - Răzbunarea, Death Wish: A Vingança, Death Wish: En mand ser rødt, Desejo de Matar, Deseo de mata, El justiciero (Death Wish), Il giustiziere della notte - Death Wish, Mirties troškimas, Mish'alat ma'vet, Öldürme Arzusu, Osvetnik, Přání smrti, Surmasoov 6, Thần Chết, Un justicier dans la ville, Zelja po mascevanju, Życzenie śmierci, Жага помсти, Жага смерті, Жажда смерти, Лично правосъдие, Смртоносна жеља, デス・ウィッシュ, 猛龍怪客, 虎胆追凶, 虎膽追兇
Director
Eli Roth
Eli Roth
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Jack Kesy
Jack Kesy
Dean Norris
Dean Norris
Cast and Crew
6.8
19 votes
6.3 IMDb
Film Reviews

uru-aleksandr 4 April 2018, 12:06
Брюсу Уилиссу уже так много лет, а он все снмается.
devlogin264 11 April 2018, 13:00
Вечный брюс
Quotes
Ben People rely on the police to keep them safe. That's the problem. The police only arrive after the crime has taken place. That's like. Trapping the fox as he's comin' out of the hen house. If a man really wants to protect what's his. He has to do it for himself.
Death Wish - trailer in russian
Death Wish Trailer in russian
Death Wish - trailer
Death Wish Trailer
