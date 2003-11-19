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Poster of Timeline
5.9
Kinoafisha Films Timeline
5.9

Timeline

, 2003
Timeline
USA / Action, Fairy Tale, Adventure, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Timeline
5.9

Synopsis

A group of archaeologists become trapped in the past when they go there to retrieve a friend. The group must survive in 14th century France before they can escape back to the 21st Century.

Cast

Paul Walker
Paul Walker
Chris Johnston
Gerard Butler
Gerard Butler
Andre Marek
Billy Connolly
Billy Connolly
Professor Johnston
David Thewlis
David Thewlis
Robert Doniger
Anna Friel
Anna Friel
Lady Claire
Neal McDonough
Neal McDonough
Frank Gordon
Michael Sheen
Michael Sheen
Lord Oliver
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Kate Ericson
Matt Craven
Matt Craven
Steven Kramer
Ethan Embry
Ethan Embry
Josh Stern
Director Richard Donner
Writer Michael Crichton, George Nolfi, Jeff Maguire
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2003
Online premiere 14 November 2012
World premiere 19 November 2003
Release date
28 April 2004 Russia UPI 12+
5 February 2004 Australia
30 April 2004 Austria
24 March 2004 Bahrain
28 April 2004 Belarus
7 April 2004 Belgium
6 February 2004 Brazil
26 March 2004 Bulgaria
5 March 2004 Chile
25 March 2004 Czechia
27 February 2004 Denmark
14 April 2004 Egypt
21 April 2004 France
11 March 2004 Germany
5 December 2003 Great Britain
2 January 2004 Greece
23 April 2004 Iceland
5 December 2003 Ireland
22 January 2004 Israel
8 July 2004 Italy
17 January 2004 Japan
28 April 2004 Kazakhstan
20 April 2004 Kuwait
1 January 2004 Mexico
25 March 2004 Netherlands
15 January 2004 New Zealand
19 March 2004 Norway
30 January 2004 Panama
17 March 2004 Philippines
18 March 2004 Portugal
26 March 2004 South Africa
20 February 2004 South Korea
5 December 2003 Spain
23 April 2004 Sweden
18 March 2004 Switzerland
9 January 2004 Turkey
26 November 2003 USA
28 April 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $43,935,763
Production Paramount Pictures, Mutual Film Company, Donners' Company
Also known as
Timeline, Rescate en el tiempo, Prisonniers du temps, Aikamatka, Časovna past, Idővonal, Laiko ikaitai, Linha do Tempo, Linia czasu, Proud času, Resgate no Tempo, Tijek vremena, Timeline - Ai confini del tempo, Timeline: Bald wirst du Geschichte sein, Trở Về Quá Khứ, Zaman Ötesi, В ловушке времени, Мрежа времена, У пастці часу, Фатален срок, タイムライン（2003）, 時間線, 決戰時空線, 重返中世纪, Fatalen srok, Mreža vremena, V lovushke vremeni, 迷失凶間, 时间线, U pasttsi chasu

Film rating

5.9
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Updated 8 December 2020
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soundtrack Timeline

Quotes

Marek We're speaking the same language, but you don't understand a word I'm saying, do you?
Lady Claire No.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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