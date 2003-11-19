|28 April 2004
|Russia
|UPI
|12+
|5 February 2004
|Australia
|30 April 2004
|Austria
|24 March 2004
|Bahrain
|28 April 2004
|Belarus
|7 April 2004
|Belgium
|6 February 2004
|Brazil
|26 March 2004
|Bulgaria
|5 March 2004
|Chile
|25 March 2004
|Czechia
|27 February 2004
|Denmark
|14 April 2004
|Egypt
|21 April 2004
|France
|11 March 2004
|Germany
|5 December 2003
|Great Britain
|2 January 2004
|Greece
|23 April 2004
|Iceland
|5 December 2003
|Ireland
|22 January 2004
|Israel
|8 July 2004
|Italy
|17 January 2004
|Japan
|28 April 2004
|Kazakhstan
|20 April 2004
|Kuwait
|1 January 2004
|Mexico
|25 March 2004
|Netherlands
|15 January 2004
|New Zealand
|19 March 2004
|Norway
|30 January 2004
|Panama
|17 March 2004
|Philippines
|18 March 2004
|Portugal
|26 March 2004
|South Africa
|20 February 2004
|South Korea
|5 December 2003
|Spain
|23 April 2004
|Sweden
|18 March 2004
|Switzerland
|9 January 2004
|Turkey
|26 November 2003
|USA
|28 April 2004
|Ukraine