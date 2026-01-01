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Poster of Two Men in Town
7.2
Kinoafisha Films Two Men in Town
7.2

Two Men in Town

, 1973
Deux hommes dans la ville
France, Italy / Drama / 18+
Poster of Two Men in Town
7.2

Cast

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Un jeune truand
Alain Delon
Alain Delon
Gino Strabliggi
Guido Alberti
Le patron de l'imprimerie
Malka Ribowska
L'avocate de Gino
Robert Castel
Christine Fabréga
Geneviève Cazeneuve
Cécile Vassort
Évelyne Cazeneuve
Jacques Monod
Bernard Giraudeau
Bernard Giraudeau
Victor Lanoux
Marcel
Michel Bouquet
Michel Bouquet
Jean Gabin
Jean Gabin
Germain Cazeneuve
Director José Giovanni
Writer José Giovanni, Gianfranco Clerici
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1973
World premiere 24 October 1973
Release date
24 October 1974 Argentina
10 October 1975 Finland
24 October 1973 France
7 March 1974 Germany
13 May 1975 Hungary
30 November 1973 Italy
27 April 1974 Japan
26 January 1976 Poland
8 May 1976 Romania
18 November 1975 Spain
13 May 1974 Sweden
12 November 1973 USA
Production Adel Productions, Medusa Distribuzione
Also known as
Deux hommes dans la ville, Two Men in Town, Dva muži ve městě, Dvaja muži v meste, Endstation Schafott, Двое в городе, Doi oameni în oraş, Dois Homens Contra uma Cidade, Dois Homens na Cidade, Dos contra la ciudad, Dos hombres en la ciudad, Due contro la città, Dva coveka u gradu, Dwaj ludzie z miasta, Hämnden och rättvisan, Két férfi a városban, Løslatt på prøve, Oq va qora, Rikoskierre, Rođeni zločinac, Şehirde iki adam, Şəhərdə iki nəfər, Shaharda ikki erkak, To mænd i byen, Två mot lagen, Two Against the Law, Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Двама мъже в града, Қаладағы екеу, 暗黒街のふたり, 2 Ξένοι στην Ίδια Πόλη, Двоє в місті, 城里的两个男人

Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.3 IMDb
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