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Poster of Around the World in 80 Days
6.6
Kinoafisha Films Around the World in 80 Days
6.6

Around the World in 80 Days

, 2004
Around the World in 80 Days
USA / Comedy, Adventure / 18+
Poster of Around the World in 80 Days
6.6

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Lau Xing
Steve Coogan
Steve Coogan
Phileas Fogg
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Lord Kelvin
Kathy Bates
Kathy Bates
Queen Victoria
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
John Cleese
John Cleese
Owen Wilson
Owen Wilson
Ian McNeice
Ian McNeice
Colonel Kitchener
Luke Wilson
Luke Wilson
Rob Schneider
Rob Schneider
Macy Gray
Macy Gray
Mark Addy
Mark Addy
Director Frank Coraci
Writer Jules Verne, David N. Titcher, David Benullo, David Andrew Goldstein
Composer Trevor Jones, David A. Stewart
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2004
World premiere 13 June 2004
Release date
2 September 2004 Russia Централ Партнершип 6+
26 August 2004 Australia
23 December 2004 Austria
7 July 2004 Bahrain
11 August 2004 Belgium
28 January 2005 Brazil
25 March 2005 Bulgaria
9 September 2004 Croatia
30 June 2004 Cyprus
27 January 2005 Czechia
10 September 2004 Denmark
22 September 2004 Egypt
17 September 2004 Estonia
27 June 2004 Finland
11 August 2004 France
23 December 2004 Germany
9 July 2004 Great Britain
19 November 2004 Greece
17 June 2004 Hong Kong
23 December 2004 Hungary
2 July 2004 Iceland
9 July 2004 Ireland
23 September 2004 Israel
28 January 2005 Italy
6 November 2004 Japan
2 September 2004 Kazakhstan
28 July 2004 Kuwait
29 July 2004 Mexico
12 August 2004 Netherlands
17 September 2004 North Macedonia
8 October 2004 Norway
1 October 2004 Panama
14 July 2004 Philippines
1 October 2004 Poland
9 September 2004 Portugal
28 January 2005 Romania
17 June 2004 Singapore
7 April 2005 Slovakia
30 July 2004 South Korea
23 July 2004 Spain
3 December 2004 Sweden
11 August 2004 Switzerland
17 June 2004 Thailand
23 March 2015 Turkey
7 July 2004 UAE
16 June 2004 USA
2 September 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $72,660,444
Production Walt Disney Pictures, Walden Media, Spanknyce Films
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 19 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 March 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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