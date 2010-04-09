Menu
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec

The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec

Extrordinary adventures of Adel 18+
Synopsis

An adventure set in the early part of the 20th century and focused on a popular novelist and her dealings with would-be suitors, the cops, monsters, and other distractions.
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec - trailer in russian
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2010
Online premiere 14 April 2010
World premiere 9 April 2010
Release date
1 July 2010 Russia Централ Партнершип 12+
22 July 2010 Belarus
9 April 2010 Belgium
3 May 2011 Denmark
14 April 2010 France
30 September 2010 Germany
17 September 2010 Great Britain
23 September 2010 Greece
9 September 2010 Hungary
15 October 2010 Italy
22 July 2010 Kazakhstan
10 March 2011 Portugal
11 November 2010 Slovakia
14 April 2010 USA
22 July 2010 Ukraine
MPAA PG
Budget €31,340,000
Worldwide Gross $34,604,339
Production EuropaCorp, Apipoulaï, TF1 Films Production
Also known as
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec, Adèle and the Secret of the Mummy, Las momias del faraón, Adèle: Rise of the Mummy, Adèle, Adèle Blanc-Seci ebatavalised seiklused, Adèle Blanc-Secin uskomattomat seikkailut, Adèle e l'enigma del faraone, Adéle és a múmiák rejtélye, Adele ir mumijos paslaptis, Adele och mumiens hemlighet, Adèle und das Geheimnis des Pharaos, Adèle y el misterio de la momia, Adèle'nin olağanüstü maceraları, As Múmias do Faraó, As Múmias do Faraó - As Aventuras de Adèle Blanc-Sec -, Aventurile extraordinare ale Adelei, Harpatkeoteha ha'muflaot shel Adele, Les aventures extraordinàries d'Adèle Blanc-Sec, Neverovatne avanture Adèle Blanc-Sec, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Adèle Blanc-Sec, Niezwykłe przygody Adeli Blanc-Sec, Oi apisteftes peripeteies tis Adele, Pustolovine Adèle Blanc-Sec, Tajemství mumie, Tajomstvo múmie, The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec, Οι απίστευτες περιπέτειες της Αντέλ, Адел и проклятието на пирамидите, Неймовірні пригоди Адель Блан-Сек, Необычайные приключения Адель, アデル　ファラオと復活の秘薬, 神鬼驚奇：古生物復活, 阿黛拉的非凡冒险
Director
Luc Besson
Cast
Mathieu Amalric
Frederique Bel
Gilles Lellouche
Éric Naggar
Philippe Nahon
Film rating

6.5
Rate 25 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2644 In the Adventure genre  491 In films of France  189
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
BURBOBAH 2 April 2015, 12:51
Странно, что все ругают. Очень неплохое кино. Снято в духе Амели (даже закадровый голос, кажется, озвучен тем же актером). Забавная приключенческая… Read more…
Bezora 2 April 2015, 12:51
Всё выдержано, кстати, на хорошем уровне. Тут просто нужно понимать, чего ждать, а чего не ждать от фильма. Ну никто же не будет ждать драйва от минуэта? Или искать глубину в панк-роке?
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec - trailer in russian
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec Trailer in russian
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec - trailer 2
The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec Trailer 2
Stills
