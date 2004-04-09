ProductionMiramax, Jane Startz Productions, Blessington Film Productions
Also known as
Ella Enchanted, Ella está encantada, Заколдованная Элла, Apburtā Ella, Câu Chuyện Thần Tiên, Den forheksede Ella, Elátkozott Ella, Ella - Verflixt & zauberhaft, Ella au pays enchanté, Ella den förtrollade, Ella Encantada, Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella, Ella Fermecata, Ella l'ensorcelée, Ella zaklęta, Ella, i magemeni, Ella: Sihirli Yolculuk, Ellin carobni svijet, Hechizada, Magiske Ella, Ovsunlanmış Ella, Princess Ella, Sehrlangan Ella, Uma Garota Encantada, Urocena Ella, Užburtoji Ela, Võlutud Ella, Začarovaná Ella, Zakletá Ella, Έλλα, η μαγεμένη, Зачарана Ела, Зачарована Елла, Приказка за Ела, Сиқырланған Элла, アン・ハサウェイ 魔法の国のプリンセス, 麻辣公主, Ella - Den förtrollade, Ella l'ensorcellée, Ella Verflixt Und Zauberhaft