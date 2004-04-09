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Poster of Ella Enchanted
7.1
Kinoafisha Films Ella Enchanted
7.1

Ella Enchanted

, 2004
Ella Enchanted
USA, Great Britain, Ireland / Fairy Tale, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Ella Enchanted
7.1

Cast

Anne Hathaway
Anne Hathaway
Ella
Hugh Dancy
Hugh Dancy
Char
Minnie Driver
Minnie Driver
Mandy
Vivica A. Fox
Vivica A. Fox
Joanna Lumley
Joanna Lumley
Dame Olga
Eric Idle
Eric Idle
Narrator
Parminder Nagra
Parminder Nagra
Lucy Punch
Lucy Punch
Hattie
Jennifer Higham
Olive
Steve Coogan
Steve Coogan
Heston
Cary Elwes
Cary Elwes
Edgar
Patrick Bergin
Patrick Bergin
Director Tommy O'Haver
Writer Kirsten Smith, Laurie Craig, Karen McCullah, Jennifer Heath
Composer Nick Glennie-Smith
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Ireland
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 2 May 2013
World premiere 9 April 2004
Release date
29 July 2004 Russia Вест 12+
2 December 2004 Australia PG
29 July 2004 Belarus
11 August 2004 Belgium
9 April 2004 Brazil
9 April 2004 Canada 14A
4 July 2005 Czechia
10 May 2005 France
16 October 2005 Germany
17 December 2004 Great Britain
17 December 2004 Ireland
1 July 2005 Italy
29 July 2004 Kazakhstan
30 August 2004 Lithuania
12 August 2004 Netherlands
26 August 2004 Portugal
9 April 2004 Romania AP
6 May 2005 Spain
15 October 2004 Sweden
9 April 2004 USA
29 July 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $31,000,000
Worldwide Gross $27,388,767
Production Miramax, Jane Startz Productions, Blessington Film Productions
Also known as
Ella Enchanted, Ella está encantada, Заколдованная Элла, Apburtā Ella, Câu Chuyện Thần Tiên, Den forheksede Ella, Elátkozott Ella, Ella - Verflixt & zauberhaft, Ella au pays enchanté, Ella den förtrollade, Ella Encantada, Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella, Ella Fermecata, Ella l'ensorcelée, Ella zaklęta, Ella, i magemeni, Ella: Sihirli Yolculuk, Ellin carobni svijet, Hechizada, Magiske Ella, Ovsunlanmış Ella, Princess Ella, Sehrlangan Ella, Uma Garota Encantada, Urocena Ella, Užburtoji Ela, Võlutud Ella, Začarovaná Ella, Zakletá Ella, Έλλα, η μαγεμένη, Зачарана Ела, Зачарована Елла, Приказка за Ела, Сиқырланған Элла, アン・ハサウェイ　魔法の国のプリンセス, 麻辣公主, Ella - Den förtrollade, Ella l'ensorcellée, Ella Verflixt Und Zauberhaft

Film rating

7.1
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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