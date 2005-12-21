Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fun with Dick and Jane
6.4
Kinoafisha Films Fun with Dick and Jane
6.4

Fun with Dick and Jane

, 2005
Fun with Dick and Jane
USA / Crime, Comedy / 18+
Poster of Fun with Dick and Jane
6.4

Cast

Jim Carrey
Jim Carrey
Dick Harper
Tea Leoni
Tea Leoni
Jane Harper
Richard Burgi
Joe Cleeman
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Frank Bascombe
Timm Sharp
John Michael Higgins
Garth
Carlos Jacott
Oz Peterson
Stacey Travis
Jacob Davich
Chris Ellis
Chris Ellis
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Jack McCallister
Gloria Garayua
Gloria Garayua
Blanca
Director Dean Parisot
Writer Judd Apatow, Nicholas Stoller, Jerry Belson, Gerald Gaiser, David Giler
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2005
World premiere 21 December 2005
Release date
2 March 2006 Russia Каскад 12+
9 February 2006 Argentina
26 December 2005 Australia
6 January 2006 Austria
2 March 2006 Belarus
20 January 2006 Brazil
19 January 2006 Czechia
10 February 2006 Denmark
8 February 2006 Egypt
6 January 2006 Estonia
27 January 2006 Finland
22 February 2006 France
5 January 2006 Germany
20 January 2006 Great Britain
19 January 2006 Greece
28 January 2006 Hong Kong
12 January 2006 Hungary
27 January 2006 Iceland
20 January 2006 Ireland
19 January 2006 Israel
27 January 2006 Italy
24 December 2005 Japan
2 March 2006 Kazakhstan
4 January 2006 Kuwait
13 January 2006 Lithuania
13 January 2006 Mexico
9 February 2006 Netherlands
27 January 2006 Norway
3 March 2006 Panama
8 February 2006 Philippines
3 February 2006 Poland
5 January 2006 Portugal
17 February 2006 Romania
2 February 2006 Singapore
19 January 2006 Slovakia
27 January 2006 South Africa
30 March 2006 South Korea
10 February 2006 Spain
27 January 2006 Sweden
22 February 2006 Switzerland
16 February 2006 Thailand
3 March 2006 Turkey
21 December 2005 USA
2 March 2006 Ukraine
24 February 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $204,681,899
Production Columbia Pictures, Imagine Entertainment, JC 23 Entertainment
Also known as
Fun with Dick and Jane, Las locuras de Dick y Jane, Dick und Jane, Fun with Dick & Jane, Alternative Career, As Loucuras de Dick e Jane, Braqueurs amateurs, Dick & Jane - Operazione furto, Dick e Jane - Ladrões Sem Jeito, Dick és Jane trükkjei, Dick i Jane: Lladres de riure, Dick i Jane: Niezły ubaw, Dick und Jane - Zu allem bereit, zu nichts zu gebrauchen, Dick ve Jane İşbaşında, Dick y Jane: Ladrones de risa, Dicki ja Jane trikid, Dika un Džeinas draiskulības, Distractie cu Dick si Jane, Finty Dicka a Jane, Frka s Dick i Jane, Fun with Dick and Jane: Ola ta lefta!, Fun with Dick and Jane: Όλα τα λεφτά!, Les folies de Dick et Jane, Norcije z Dickom in Jane, Nuotykiai su Diku ir Džeine, Rik till varje pris, Taalat taskuun, Dick & Jane, Vợ Chồng Siêu Quậy, Аферисти Дік та Джейн розважаються, Аферисты Дик и Джейн, Купон с Дик и Джейн, Лудости Дика и Џејн, ディック&ジェーン 復讐は最高!, 我愛上流, 新抢钱夫妻, Dick und Jane: Besser gut klauen als schlecht verdienen, Ludosti Dika i Džejn, Dick und Jane: Zu allem bereit, zu nichts zu gebrauchen, با دیک و جین در بازی زندگی, شوخی با دیک و جین

Film rating

6.4
Rate 22 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2864 In the Crime genre  233 In the Comedy genre  759 In films of USA  1739 In films of 2005  41
Updated 21 January 2025
Listen to the
soundtrack Fun with Dick and Jane

Quotes

[last lines]
Garth Hey, how do you like the new wheels?
Dick Harper Nice.
Garth Hooked up with a new company. Great benefits.
Dick Harper Yeah?
Garth Yeah. They trade energy. It's called Enron!
Dick Harper Huh.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Fun with Dick and Jane

Masterminds
Masterminds Crime, Action, Comedy
2016, USA
5.0
American Hustle
American Hustle History, Thriller, Drama
2013, USA
6.0
The Love Punch
The Love Punch Comedy
2013, France
6.0
Vier gegen die Bank
Vier gegen die Bank Comedy, Crime
2017, Germany
5.0
Me, Myself & Irene
Me, Myself & Irene Comedy
2000, USA
6.0
Yes Man
Yes Man Comedy
2008, USA
7.0
Dumb and Dumber
Dumb and Dumber Comedy
1994, USA
7.0
Dumb and Dumber To
Dumb and Dumber To Comedy
2015, USA
6.0
Ace Ventura: Pet Detective
Ace Ventura: Pet Detective Comedy
1994, USA
7.0
I Love You Phillip Morris
I Love You Phillip Morris Comedy
2009, USA
6.0
The Incredible Burt Wonderstone
The Incredible Burt Wonderstone Comedy
2013, USA
6.0
The Mask
The Mask Fantasy, Crime, Comedy
1994, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more