ProductionNew Line Productions, Dark Horse Entertainment
Also known as
The Mask, Maska, La máscara, Маска, Mask, Masken, A Máscara, A maszk, Betperde, Die Maske, Gríman, I maska, Jim Carreys Die Maske, Kaukė, La màscara, Le masque, Masca, Maske, Mặt Nạ Xanh, Niqob, O Máskara, The Mask - Da zero a mito, The Mask - Naamio, Η μάσκα, Бетперде, Маската, जीरो से हीरो, マスク, 变相怪杰, 摩登大聖, Die Maske - Von Null auf Held, Jim Carrey's Die Maske - Vom Loser zum Helden, Jim Carrey's Die Maske - Von Null auf Held, Jim Carrey's Die Maske - Von Zero zum Hero, La maschera, La Mascara: La película