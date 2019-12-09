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Poster of The Mask
7.9
The Mask - Trailer
Kinoafisha Films The Mask
7.9

The Mask

, 1994
The Mask
USA / Fantasy, Crime, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Mask
7.9
The Mask - Trailer
The Mask  Trailer

Cast

Jim Carrey
Jim Carrey
The Mask
Peter Riegert
Peter Riegert
Lt. Mitch Kellaway
Amy Yasbeck
Amy Yasbeck
Peggy Brandt
Orestes Matacena
Niko
Tim Bagley
Tim Bagley
Irv
Richard Jeni
Charlie Schumaker
Peter Green
Dorian
Cameron Diaz
Cameron Diaz
Tina Carlyle
Nancy Fish
Mrs. Peenman
Johnny Williams
Burt
Director Chuck Russell
Writer Mark Verheiden, Michael Fallon, Mike Werb
Composer Randy Edelman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1994
Online premiere 9 December 2019
World premiere 28 July 1994
Release date
14 December 1994 Russia 12+
29 December 1994 Argentina
9 August 1994 Australia
23 December 1994 Brazil
29 July 1994 Canada
16 March 1995 Czechia 12+
23 December 1994 Denmark
19 May 1995 Estonia
23 December 1994 Finland
26 October 1994 France
24 November 1994 Germany
9 August 1994 Great Britain
29 December 1994 Greece
27 October 1994 Hong Kong IIA
23 March 1995 Hungary
14 October 1994 Iceland
19 August 1994 Ireland
16 December 1994 Italy
25 February 1995 Japan
14 December 1994 Kazakhstan
8 August 2025 Latvia N12
25 November 1994 Mexico A
10 October 1994 Netherlands
11 November 1994 Norway
23 November 1994 Philippines
5 January 1995 Poland
10 February 1995 Portugal
16 March 1995 Slovakia 12
20 August 1994 South Korea 15
25 November 1994 Spain
25 December 1994 Sweden
28 October 1994 Switzerland
23 December 1994 Turkey
29 July 1994 USA
14 December 1994 Ukraine
31 March 1995 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $351,583,407
Production New Line Productions, Dark Horse Entertainment
Also known as
The Mask, Maska, La máscara, Маска, Mask, Masken, A Máscara, A maszk, Betperde, Die Maske, Gríman, I maska, Jim Carreys Die Maske, Kaukė, La màscara, Le masque, Masca, Maske, Mặt Nạ Xanh, Niqob, O Máskara, The Mask - Da zero a mito, The Mask - Naamio, Η μάσκα, Бетперде, Маската, जीरो से हीरो, マスク, 变相怪杰, 摩登大聖, Die Maske - Von Null auf Held, Jim Carrey's Die Maske - Vom Loser zum Helden, Jim Carrey's Die Maske - Von Null auf Held, Jim Carrey's Die Maske - Von Zero zum Hero, La maschera, La Mascara: La película

Film rating

7.9
Rate 158 votes
7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  395 In the Fantasy genre  29 In the Crime genre  47 In the Comedy genre  80 In films of USA  269 In films of 1994  6

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The Mask - Trailer
The Mask Trailer
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