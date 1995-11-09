|9 November 1995
|Russia
|UPI
|16+
|5 January 2006
|Argentina
|19 January 2006
|Australia
|MA 15+
|13 January 2006
|Austria
|22 February 2006
|Belgium
|9 November 2005
|Brazil
|18
|9 November 2005
|Canada
|18A
|7 April 2006
|Denmark
|22 February 2006
|France
|11 January 2006
|Germany
|20 January 2006
|Great Britain
|20 January 2006
|Ireland
|16
|17 June 2006
|Japan
|R15+
|9 November 1995
|Kazakhstan
|9 February 2006
|Netherlands
|24 March 2006
|Norway
|15
|3 March 2006
|Philippines
|9 November 2005
|Romania
|15
|2 March 2006
|Singapore
|R21
|17 March 2006
|South Africa
|24 March 2006
|Spain
|28 April 2006
|Sweden
|15
|15 March 2006
|Switzerland
|9 November 2005
|USA
|9 November 1995
|Ukraine