Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Get Rich or Die Tryin'
6.7
Kinoafisha Films Get Rich or Die Tryin'
6.7

Get Rich or Die Tryin'

, 2005
Get Rich or Die Tryin'
USA / Drama, Musical, Action, Crime / 18+
Poster of Get Rich or Die Tryin'
6.7

Cast

50 Cent
50 Cent
Marcus
Joy Bryant
Charlene
Mykelti Williamson
Mykelti Williamson
Viola Davis
Viola Davis
Grandma
Serena Reeder
Rogue Johnston
Anastasia Hill
Rhyon Nicole Brown
Walter Alza
Mpho Koaho
Marc John Jefferies
Marc John Jefferies
Young Marcus
Bill Duke
Bill Duke
Director Jim Sheridan
Writer Terence Winter
Composer Gavin Friday, Quincy Jones, Maurice Seezer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2005
Online premiere 30 May 2006
World premiere 9 November 1995
Release date
9 November 1995 Russia UPI 16+
5 January 2006 Argentina
19 January 2006 Australia MA 15+
13 January 2006 Austria
22 February 2006 Belgium
9 November 2005 Brazil 18
9 November 2005 Canada 18A
7 April 2006 Denmark
22 February 2006 France
11 January 2006 Germany
20 January 2006 Great Britain
20 January 2006 Ireland 16
17 June 2006 Japan R15+
9 November 1995 Kazakhstan
9 February 2006 Netherlands
24 March 2006 Norway 15
3 March 2006 Philippines
9 November 2005 Romania 15
2 March 2006 Singapore R21
17 March 2006 South Africa
24 March 2006 Spain
28 April 2006 Sweden 15
15 March 2006 Switzerland
9 November 2005 USA
9 November 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $46,563,961
Production Cent Productions Inc., Paramount Pictures, MTV Films
Also known as
Get Rich or Die Tryin', Réussir ou mourir, Fique Rico ou Morra Tentando, Get Rich or Die Tryin' - Vencer ou Morrer, Get Rich or Die Tryin': Historia 50 Centa, Hustler's Ambition, Locked and Loaded, Obogati se ili umri, Pénzed vagy életed, Rico o muerto, Tapk turtingu arba mirk stengdamasis, Trở Nên Giàu Có Hay Chết Trong Nghèo Túng, Untitled 50 Cent Project, Разбогатей или сдохни, ゲット・リッチ・オア・ダイ・トライン, 要钱不要命, 要錢不要命, 饿死胆大，撑死胆小, 50 Cent Enriquecer O Morir, תתעשר או תמות בדרך, Get Rich of Die Tryin

Film rating

6.7
Rate 22 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2491 In the Drama genre  1041 In the Musical genre  89 In the Action genre  566 In the Crime genre  205 In films of USA  1514 In films of 2005  39
Updated 15 December 2023
Listen to the
soundtrack Get Rich or Die Tryin'

Quotes

Marcus Come on, say that again, come on get in the car
Bama Its like when I'm right I'm right, when I'm wrong I could been right, so I'm still right cause I coulda been wrong, you know, and I'm sorry cause I could be wrong right now, I could be wrong, but if I'm right...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Get Rich or Die Tryin'

In America
In America Drama
2002, Ireland / USA
7.0
All Eyez on Me
All Eyez on Me Drama, Biography, Musical
2017, USA
6.0
Straight Outta Compton
Straight Outta Compton Musical, Biography
2015, USA
7.0
Notorious
Notorious Drama, Biography, Musical
2009, USA
7.0
8 Mile
8 Mile Drama
2002, USA / Germany
7.0
Friday
Friday Drama, Comedy
1995, USA
7.0
Boyz n the Hood
Boyz n the Hood Drama
1991, USA
7.0
The Secret Scripture
The Secret Scripture Drama
2016, Ireland
6.0
The Field
The Field Drama
1990, Ireland / Great Britain
7.0
Blood Out
Blood Out Action
2011, USA
4.0
Jesse Stone: Death in Paradise
Jesse Stone: Death in Paradise Crime, Drama
2006, USA
7.0
Holiday Heart
Holiday Heart Drama
2000, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more