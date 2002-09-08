Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 8 Mile
7.3
8 Mile - Trailer
Kinoafisha Films 8 Mile
7.3

8 Mile

, 2002
8 Mile
USA, Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of 8 Mile
7.3
8 Mile - Trailer
8 Mile  Trailer

Synopsis

A young rapper, struggling with every aspect of his life, wants to make it big but his friends and foes make this odyssey of rap harder than it may seem.

Cast

Eminem
Jimmy
Kim Basinger
Kim Basinger
Stephanie
Brittany Murphy
Brittany Murphy
Alex
Chloe Greenfield
Omar Benson Miller
Omar Benson Miller
Sol George
De'Angelo Wilson
DJ Iz
Eugene Byrd
Wink
Taryn Manning
Taryn Manning
Janeane
Larry Hudson
Bouncer
Proof
DJ Head
Michael Shannon
Michael Shannon
Director Curtis Hanson
Writer Scott Silver
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2002
Online premiere 16 May 2021
World premiere 8 September 2002
Release date
6 March 2003 Russia 18+
23 January 2003 Argentina
16 January 2003 Australia
3 January 2003 Austria
26 February 2003 Belgium
21 March 2003 Brazil
8 November 2002 Canada
20 March 2003 Czechia
17 January 2003 Denmark
24 January 2003 Estonia
24 January 2003 Finland
26 February 2003 France
10 April 2003 Georgia
2 January 2003 Germany
17 January 2003 Great Britain
17 January 2003 Greece
2 January 2003 Hong Kong
20 February 2003 Hungary
17 January 2003 Iceland
17 January 2003 Ireland
16 January 2003 Israel
14 March 2003 Italy
24 May 2003 Japan
6 March 2003 Kazakhstan
19 September 2025 Latvia N12
29 January 2003 Lithuania
17 January 2003 Mexico
16 April 2009 Netherlands
24 January 2003 Norway
16 January 2003 Peru
22 January 2003 Philippines
17 January 2003 Poland
24 January 2003 Portugal
20 February 2003 Slovenia
21 February 2003 South Korea
7 February 2003 Spain
24 January 2003 Sweden
16 January 2003 Switzerland
14 February 2003 Turkey
8 November 2002 USA
6 March 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $41,000,000
Worldwide Gross $242,875,078
Production Imagine Entertainment, Interscope Films, Mikona Productions GmbH & Co. KG
Also known as
8 Mile, 8 Mile: Calle de las ilusiones, 8 mil, 8 Mile: Calle de ilusiones, 8 milja, 8 Dặm, 8 mérföld, 8 miili, 8 Mile - Jeder Augenblick ist eine neue Chance, 8 Mile: Rua das Ilusões, 8 milj, 8 millas, 8 mylia, 8 Миль, 8 Миля, 8 माइल, 8 마일, 8-mil, 8. jūdze, 8. mila, 8. míľa, 8. míle, 8英里, 8里公路, Fight Music, Fight Song, Rua das Ilusões, Untitled Detroit Project, Восьма миля, Осмата миля, 八英里, 街頭痞子, Osmata milya, Calle de las ilusiones, Восьмая миля, Vosʹma mylya, 街头痞子

Film rating

7.3
Rate 16 votes
7.2 IMDb

Film Trailers

All trailers
8 Mile - Trailer
8 Mile Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack 8 Mile

Quotes

B. Rabbit [rapping] ... Don't ever try to judge me dude / You don't know what the fuck I've been through / But I know something about you / You went to Cranbrook - that's a private school / What's the matter, dog? / You're embarrassed? / This guy's a gangster? / His real name is Clarence / Now Clarence lives at home wit both parents / And Clarence parents have a real good marriage...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The piece of paper Jimmy writes on in the bus is the actual sheet that Eminem penned 'Lose Yourself' on. The sheet later fetched $10,000 in an eBay auction.

Similar films for 8 Mile

Straight Outta Compton
Straight Outta Compton Musical, Biography
2015, USA
7.0
The Dirt
The Dirt Biography, Musical
2019, USA
7.0
Bodied
Bodied Musical, Drama
2017, USA
7.0
All Eyez on Me
All Eyez on Me Drama, Biography, Musical
2017, USA
6.0
Fruitvale Station
Fruitvale Station Drama
2013, USA
7.0
Project X
Project X Comedy
2012, USA
7.0
Ted
Ted Comedy
2011, USA
7.0
The Blind Side
The Blind Side Sport, Drama
2009, USA
7.0
Notorious
Notorious Drama, Biography, Musical
2009, USA
7.0
The Hangover
The Hangover Comedy
2009, USA
7.0
21
21 Drama
2008, USA
7.0
The Pursuit of Happyness
The Pursuit of Happyness Comedy, Drama
2006, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more