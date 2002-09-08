|6 March 2003
|Russia
|18+
|23 January 2003
|Argentina
|16 January 2003
|Australia
|3 January 2003
|Austria
|26 February 2003
|Belgium
|21 March 2003
|Brazil
|8 November 2002
|Canada
|20 March 2003
|Czechia
|17 January 2003
|Denmark
|24 January 2003
|Estonia
|24 January 2003
|Finland
|26 February 2003
|France
|10 April 2003
|Georgia
|2 January 2003
|Germany
|17 January 2003
|Great Britain
|17 January 2003
|Greece
|2 January 2003
|Hong Kong
|20 February 2003
|Hungary
|17 January 2003
|Iceland
|17 January 2003
|Ireland
|16 January 2003
|Israel
|14 March 2003
|Italy
|24 May 2003
|Japan
|6 March 2003
|Kazakhstan
|19 September 2025
|Latvia
|N12
|29 January 2003
|Lithuania
|17 January 2003
|Mexico
|16 April 2009
|Netherlands
|24 January 2003
|Norway
|16 January 2003
|Peru
|22 January 2003
|Philippines
|17 January 2003
|Poland
|24 January 2003
|Portugal
|20 February 2003
|Slovenia
|21 February 2003
|South Korea
|7 February 2003
|Spain
|24 January 2003
|Sweden
|16 January 2003
|Switzerland
|14 February 2003
|Turkey
|8 November 2002
|USA
|6 March 2003
|Ukraine
The piece of paper Jimmy writes on in the bus is the actual sheet that Eminem penned 'Lose Yourself' on. The sheet later fetched $10,000 in an eBay auction.