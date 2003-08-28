Cast
Cast and Crew
Writer
Vladimir Valutsky, Irina Grekova
Composer
Evgeniy Doga
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2003
World premiere
28 August 2003
Release date
|4 September 2003
|Russia
|
|12+
|28 August 2003
|Belarus
|
|
|28 August 2003
|Kazakhstan
|
|
|10 October 2003
|USA
|
|
|28 August 2003
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$604,071
Production
Mosfilm
Also known as
Blagoslovite zhenshchinu, Bless the Woman, Õnnistage naist, Pobłogosławcie kobietę, Благословите женщину, Хозяйка гостиницы