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Poster of Bless the Woman
6.2
Kinoafisha Films Bless the Woman
6.2

Bless the Woman

, 2003
Blagoslovite zhenshchinu
Russia / Romantic / 18+
Poster of Bless the Woman
6.2

Cast

Aleksandr Baluev
Aleksandr Baluev
Larichev
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Vera
Irina Kupchenko
Irina Kupchenko
Anna Stepanovna
Inna Churikova
Inna Churikova
Kunina
Aleksandr Mikhaylov
Aleksandr Mikhaylov
Yurlov
Olga Beryozkina
Masha
Alexandra Kosteniuk
Vera, doch Mashi
Vitaliy Khaev
Vitaliy Khaev
Ryabinin
Maxim Galkin
Maxim Galkin
Partner Kuninoy
Stanislav Govorukhin
Stanislav Govorukhin
Komdiv
Director Stanislav Govorukhin
Writer Vladimir Valutsky, Irina Grekova
Composer Evgeniy Doga
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2003
World premiere 28 August 2003
Release date
4 September 2003 Russia 12+
28 August 2003 Belarus
28 August 2003 Kazakhstan
10 October 2003 USA
28 August 2003 Ukraine
Worldwide Gross $604,071
Production Mosfilm
Also known as
Blagoslovite zhenshchinu, Bless the Woman, Õnnistage naist, Pobłogosławcie kobietę, Благословите женщину, Хозяйка гостиницы

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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