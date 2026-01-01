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Poster of Fool for Love
6.3
Kinoafisha Films Fool for Love
6.3

Fool for Love

, 1985
Fool for Love
USA / Drama / 18+
Poster of Fool for Love
6.3

Cast

Sam Shepard
Sam Shepard
Eddie
Kim Basinger
Kim Basinger
May
Randy Quaid
Randy Quaid
Martin
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Old Man
Martha Crawford
May's Mother
Louise Egolf
Eddie's Mother
Sura Cox
Teenage
Sura Cox
Teenage
Jonathan Skinner
Teenage
Jonathan Skinner
Teenage
April Russell
Young
April Russell
Young
Director Robert Altman
Writer Sam Shepard
Composer George Burt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1985
World premiere 6 December 1985
Release date
8 August 1998 Russia 12+
29 August 1986 Italy
8 August 1998 Kazakhstan
6 December 1985 USA
8 August 1998 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $836,156
Production Cinema '84, The Cannon Group
Also known as
Fool for Love, Extraña pasión, Fool for Love - Verrückt vor Liebe, Aşk Delisi, Boig d'amor, Chora miłość, Follia d'amore, Fool for love - galen av kärlek, Fool for love (Loco por amor), Galen av kärlek, Hulluna rakkaudesta, Liebestoll, Ligações quentes, Loco amor, Loco por amor, Locura de amor, Louco de Amor, Lud od ljubavi, Ludi od ljubavi, Szerelem bolondjai, Trelos gia erota, Без ума от любви, フール・フォア・ラブ, Fool for Love Verrueckt vor Liebe

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6 IMDb
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