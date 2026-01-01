Fool for Love, Extraña pasión, Fool for Love - Verrückt vor Liebe, Aşk Delisi, Boig d'amor, Chora miłość, Follia d'amore, Fool for love - galen av kärlek, Fool for love (Loco por amor), Galen av kärlek, Hulluna rakkaudesta, Liebestoll, Ligações quentes, Loco amor, Loco por amor, Locura de amor, Louco de Amor, Lud od ljubavi, Ludi od ljubavi, Szerelem bolondjai, Trelos gia erota, Без ума от любви, フール・フォア・ラブ, Fool for Love Verrueckt vor Liebe
Film rating
6.3
Rate13 votes
6IMDb
Quotes
MartinThat's illegal isn't it?
EddieOnly if you get caught.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.