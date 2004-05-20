Menu
5.7 IMDb Rating: 7
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2004
Online premiere 14 October 2004
World premiere 20 May 2004
Release date
23 September 2004 Russia
2 July 2004 Australia
23 September 2004 Belarus
30 July 2004 Canada
27 January 2005 Czechia
14 October 2004 Germany
4 March 2005 Great Britain
12 August 2004 Israel
23 September 2004 Kazakhstan
19 August 2004 Netherlands
31 December 2004 Norway
9 December 2004 Portugal
30 May 2004 USA
23 September 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $23,936,908
Production Endgame Entertainment, Harold & Kumar, Kingsgate Films
Also known as
Harold & Kumar Go to White Castle, Harold, Harold & Kumar, Harold & Kumar Get the Munchies, American High, Harold y Kumar - aventura nocturna, 2 colgaos muy fumaos, American Trip - Il primo viaggio non si scorda mai, Americka pita na Haroldov i Kumarov nacin, Američka pita na Haroldov i Kumarov način, Aventura nocturna, Grande Moca, Meu, Harold & Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold & Kumar chassent le burger, Harold & Kumar merg la White Castle, Harold & Kumar: Cuộc Phiêu Lưu Tới Lâu Đài Trắng, Harold + Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harold et Kumar chassent le burger, Harold und Kumar, Harold va Kumar be White Castle Miravand, Harold ve Kumar, Harold+Kumar - täydellisen hampurilaisen metsästys, Harolds un Kumārs ķer kaifu, Kaip Haroldas ir Kumaras 'kaifą gaudė', Kalandférgek, Madrugada Muito Louca, O dwóch takich, co poszli w miasto, Ti ipiame htes vrady?, Zadeta modela, Zahulíme, uvidíme, Τι ήπιαμε χτες βράδυ;, Гарольд и Кумар уходят в отрыв, Гарольд і Кумар відриваються, Харолд и Кумар: Пътуване до Белия замък, ハロルド＆クマールが白い城に行く, 豬頭漢堡飽
Director
Danny Leiner
Cast
John Cho
John Cho
Kal Penn
Kal Penn
Anthony Anderson
Anthony Anderson
Malin Akerman
Malin Akerman
Boyd Banks
Similar films for Harold & Kumar Go to White Castle
A Very Harold & Kumar 3D Christmas 6.2
A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
Yoga Hosers 4.4
Yoga Hosers (2015)
National Lampoon's Van Wilder 6.8
National Lampoon's Van Wilder (2002)
Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay 7.2
Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Waiting... 6.1
Waiting... (2005)
Dude, Where's My Car? 5.5
Dude, Where's My Car? (2000)
Just Friends 6.6
Just Friends (2005)
American Pie 2 7.3
American Pie 2 (2001)
Hot Tub Time Machine 2 5.2
Hot Tub Time Machine 2 (2015)
Get Him to the Greek 6.9
Get Him to the Greek (2010)
Hot Tub Time Machine 7.0
Hot Tub Time Machine (2010)
Role Models 6.4
Role Models (2008)

5.7
7 IMDb
Quotes
Harold So what are you in here for?
Tarik For being black.
Harold Seriously.
Tarik I am serious. You wanna know what happened? I was walking out of a Barnes & Noble, and a cop stops me. Evidently, a black guy robbed a store in Newark. I told him, "I haven't even been to Newark in months." So he starts beating me with his gun, telling me to stop resisting arrest.
Harold Holy shit! What'd you do?
Tarik I kept saying, "I understand I'm under arrest. Now please stop beating me."
Harold I'm sorry, I don't understand how you can be so calm about all this.
Tarik Look at me. I'm fat, black, can't dance, and I have two gay fathers. People have been messing with me my whole life. I learned a long time ago there's no sense getting all riled up every time a bunch of idiots give you a hard time. In the end, the universe tends to unfold as it should. Plus I have a really large penis. That keeps me happy.
