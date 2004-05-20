Harold So what are you in here for?

Tarik For being black.

Harold Seriously.

Tarik I am serious. You wanna know what happened? I was walking out of a Barnes & Noble, and a cop stops me. Evidently, a black guy robbed a store in Newark. I told him, "I haven't even been to Newark in months." So he starts beating me with his gun, telling me to stop resisting arrest.

Harold Holy shit! What'd you do?

Tarik I kept saying, "I understand I'm under arrest. Now please stop beating me."

Harold I'm sorry, I don't understand how you can be so calm about all this.