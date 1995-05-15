Menu
Poster of Die Hard with a Vengeance
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.6
4 posters
Kinoafisha Films Die Hard with a Vengeance

Die Hard with a Vengeance

Die Hard: With a Vengeance 18+
Die Hard with a Vengeance - trailer
Die Hard with a Vengeance  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1995
Online premiere 23 February 2021
World premiere 15 May 1995
Release date
15 May 1995 Russia 16+
22 June 1995 Argentina
25 May 1995 Australia
25 May 1995 Brazil
19 May 1995 Canada
26 May 1995 Colombia
5 October 1995 Czechia
7 July 1995 Denmark
27 October 1995 Estonia
30 June 1995 Finland
2 August 1995 France
22 June 1995 Germany
18 August 1995 Great Britain
29 September 1995 Greece
10 August 1995 Hungary
18 August 1995 Ireland
1 July 1995 Japan
15 May 1995 Kazakhstan
21 June 1995 Netherlands
30 June 1995 Norway
7 June 1995 Philippines
28 July 1995 Poland
14 September 1995 Portugal
23 July 1997 Romania
29 September 1995 Slovenia
10 June 1995 South Korea
21 July 1995 Spain
30 June 1995 Sweden
27 October 1995 Switzerland
16 June 1995 Taiwan, Province of China
23 June 1995 Thailand
27 October 1995 Turkey
1 February 2010 UAE
19 May 1995 USA
15 May 1995 Ukraine
2 June 1995 Uruguay
MPAA R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $366,101,666
Production Cinergi Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox
Also known as
Die Hard with a Vengeance, Die Hard: With a Vengeance, Duro de Matar 3, La Venganza, Duro de Matar 3: La Venganza, Die Hard 3, Крепкий орешек 3, Dai hado 3, Die Hard - Az élet mindig drága, Die Hard - Duri a morire, Die Hard - Hämndens ängel, Die Hard - Hämningslöst, Die Hard - Koston enkeli, Die Hard - Mega Hard, Die hard i New York, Die Hard III - koston enkeli, Die Hard: A Vingança, Die Hard: New York, Đương Đầu Với Thử Thách 3, Duro de matar - La venganza, Duro de matar 3 - La venganza, Duro de Matar 3: A Vingança, Greu de ucis 3, Jaan sakht 3, Jungla de cristal: La venganza, Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu, Marche ou crève: Vengeance définitive, Möhkəm qoz 3, O'tda yonmas 3, Poly skliros gia na pethanei: I ekdikisi, Simon Says, Smrtonosná pasca 3, Smrtonosná past 3, Stirb langsam - Jetzt erst recht, Szklana pułapka 3, Umri muški 3, Umri muski sa osvetom, Umri pokončno brez oklevanja, Une journée en enfer, Visa hing 3, Zor Ölüm 3: Zeka Öcünü Alıyor, Πολύ σκληρός για να πεθάνει: Η εκδίκηση, Крепкий орешек 3: Возмездие, Міцний горішок 3: Помирати з піснею, Мықты жаңғақ 3, Умирай трудно 3, Умри мушки са осветом, ダイ・ハード3, 終極警探3
Director
John McTiernan
John McTiernan
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Graham Greene
Graham Greene
Colleen Camp
Colleen Camp
Cast and Crew
7.6
7.6 IMDb
Die Hard with a Vengeance - trailer
Die Hard with a Vengeance Trailer
