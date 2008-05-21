Menu
Russian
7.3 IMDb Rating: 7.1
Kinoafisha Films Che Part 1: The Argentine

Che Part 1: The Argentine

Che: Part One 18+
Che Part 1: The Argentine - trailer
Che Part 1: The Argentine  trailer
Country Spain / USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2008
World premiere 21 May 2008
Release date
21 May 2008 Russia Парадиз 16+
13 November 2008 Argentina
1 October 2009 Australia
12 June 2009 Austria
18 February 2009 Belgium
27 March 2009 Brazil
10 April 2009 Bulgaria
1 January 2009 Chile
15 January 2009 Czechia
7 May 2009 Denmark
27 February 2009 Finland
7 January 2009 France
11 June 2009 Germany
2 January 2009 Great Britain
30 August 2018 Greece
4 June 2009 Hungary
2 January 2009 Ireland
10 April 2009 Italy
10 January 2009 Japan
21 May 2008 Kazakhstan
6 March 2009 Latvia
5 June 2009 Lithuania
16 January 2009 Mexico
19 March 2009 Netherlands
20 March 2009 Norway
25 September 2009 Panama
5 March 2009 Peru
3 April 2009 Poland
19 March 2009 Portugal
26 June 2009 Romania
2 April 2009 Slovakia
13 June 2019 South Korea
5 September 2008 Spain
13 March 2009 Sweden
11 September 2009 Taiwan
24 January 2009 USA
21 May 2008 Ukraine
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $34,209,066
Production Wild Bunch, Telecinco, Laura Bickford Productions
Also known as
Che: Part One, Che, Che - Argentineren, Che - El argentino, The Argentine, Anh Hùng Che 1, Če, Che - 1ère partie - L'Argentin, Che - 28 sai no kakumei, Che - Argentinaren, Che - Az argentin, Che - L'argentino, Che - O Argentino, Che - Rewolucja, Che - Sankari, Che 1 - Arjantin, Che Guevara, Che, el argentino, Che: 1ère partie, Che: Argentinianul, Che: El argentino, Che: O Argentino, Che: Part One - The Argentine, Che: Revolución, Che! El argentino, Че: Аржентинецът (част 1), Че: Часть первая. Аргентинец, Че. Частина перша, チェ 28歳の革命, 切：28歲的革命
Director
Steven Soderbergh
Steven Soderbergh
Cast
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Franka Potente
Franka Potente
Bendzhamin Bret
Catalina Sandino Moreno
Catalina Sandino Moreno
Edgar Ramirez
Edgar Ramirez
Cast and Crew
7.3
7.1 IMDb
Quotes
Lisa Howard What is the most important quality for a revolutionary to possess?
Ernesto Che Guevara El amor.
Cuban Diplomat #1 [translating] Love.
Lisa Howard Love?
Cuban Diplomat #1 Love of humanity... of justice and truth. A real revolutionary goes where he is needed.
Che Part 1: The Argentine - trailer
Che Part 1: The Argentine - trailer 2
