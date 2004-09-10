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Poster of Eros
5.8
Kinoafisha Films Eros
5.8

Eros

, 2004
Eros
USA, Italy, China, France, Luxembourg, Great Britain / Drama / 18+
Poster of Eros
5.8

Synopsis

Three short films, one each from Directors Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, and Wong Kar Wai, address the themes of love and sex.

Cast

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Nick Penrose (segment: Equilibrium)
Alan Arkin
Alan Arkin
Hal (segment: Equilibrium)
Christopher Buchholz
Regina Nemni
Luisa Ranieri
Gong Li
Gong Li
Miss Hua (segment: The Hand)
Chang Chen
Chang Chen
Zhang (segment: The Hand)
Tien Feng
Master Jin (segment: The Hand)
Chun-Luk Chan
Hua's Servant - Ying (segment: The Hand)
Jianjun Zhou
Hua's Lover - Zhao (segment: The Hand)
Wing Tong Sheung
Tailor (segment: The Hand)
Kim Tak Wong
Tailor (segment: The Hand)
Director Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-Wai
Writer Tonino Guerra, Wong Kar-Wai, Steven Soderbergh, Michelangelo Antonioni
Composer Enrica Antonioni, Vinicio Milani, Peer Raben
Cast and Crew

Film details

Country USA / Italy / China / France / Luxembourg / Great Britain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2004
Online premiere 21 September 2025
World premiere 10 September 2004
Release date
14 July 2005 Russia Централ Партнершип
11 May 2006 Argentina +16
14 July 2005 Belarus
12 October 2005 Belgium
6 July 2005 France
22 September 2006 Great Britain 15
12 May 2005 Hong Kong
20 October 2005 Hungary 16
3 December 2004 Italy
16 April 2005 Japan R15+
14 July 2005 Kazakhstan
15 September 2005 Netherlands 16
9 June 2005 Singapore R21
30 June 2005 South Korea
28 October 2005 Spain
20 May 2005 Turkey
14 July 2005 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,553,020
Production Jet Tone Production, Block 2 Pictures, Ipso Facto
Also known as
Eros, Έρως, Ерос, Эрос, 愛の神、エロス, 愛神, 爱神, Eros: Equilibrium, 에로스 더 핸드, Eros: The Hand, Eros: The Dangerous Thread of Things, 그녀의 손길

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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Updated 17 December 2023
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