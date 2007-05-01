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Poster of Secret Sunshine
6.3
Secret Sunshine - Trailer
Kinoafisha Films Secret Sunshine
6.3

Secret Sunshine

, 2007
Milyang / Secret Sunshine
South Korea / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Secret Sunshine
6.3
Secret Sunshine - Trailer
Secret Sunshine  Trailer

Cast

Jeon Do-yeon
Jeon Do-yeon
Shin-ae Lee
Song Kang-ho
Song Kang-ho
Jong-chan Kim
Lee Dong-yong
Taxi driver
Lee Hee-joon
Outdoor Prayer Meeting Volunteer
Hye-jin Jang
Hye-jin Jang
Park Myung-suk
Mi-hyang Kim
Deaconess Kim
Kim Mi-kyung
Kim Mi-kyung
Park Myeong-shin
Female Missionary
Ko Seo-hie
Bank Employee
Jung-yeop Seon
Jun
Cha Mi-gyeong
Boutique owner
Director Lee Chang-dong
Writer Lee Chang-dong, Chung-Joon Lee
Composer Christian Basso
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2007
World premiere 1 May 2007
Release date
9 October 2008 Russia Кино без границ
9 October 2008 Belarus
17 October 2007 France
11 October 2007 Hong Kong
9 October 2008 Kazakhstan
17 May 2007 South Korea
22 December 2010 USA NR
9 October 2008 Ukraine
Worldwide Gross $11,583,380
Production CJ Entertainment, Cinema Service, Pine House Film
Also known as
Miryang, Secret Sunshine, 密陽, Bí Mật Ánh Dương, Milyang, Rejtett napfény, Sekretne światło, Sol Secreto, Tajni zrak, Κρυφή ηλιαχτίδα, Таємниче сяйво, Тайное сияние, シークレット・サンシャイン, 密阳, 밀양, シークレット・サンシャイン：2007

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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Secret Sunshine - Trailer
Secret Sunshine Trailer
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Quotes

Shin-ae Lee How dare God forgive him before I have a chance to forgive him myself? Why would he do that to me? WHY?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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