Film details
Country
South Korea
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2007
World premiere
1 May 2007
Release date
|9 October 2008
|Russia
| Кино без границ
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|9 October 2008
|Belarus
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|17 October 2007
|France
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|11 October 2007
|Hong Kong
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|9 October 2008
|Kazakhstan
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|17 May 2007
|South Korea
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|22 December 2010
|USA
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|NR
|9 October 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$11,583,380
Production
CJ Entertainment, Cinema Service, Pine House Film
Also known as
Miryang, Secret Sunshine, 密陽, Bí Mật Ánh Dương, Milyang, Rejtett napfény, Sekretne światło, Sol Secreto, Tajni zrak, Κρυφή ηλιαχτίδα, Таємниче сяйво, Тайное сияние, シークレット・サンシャイン, 密阳, 밀양, シークレット・サンシャイン：2007