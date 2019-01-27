Cast
Skip Bayless
Skip Bayless
Shannon Sharpe
Shannon Sharpe
Cast and Crew
Writer
Tarell Alvin McCraney
Composer
David Wilder Savage
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2019
Online premiere
27 January 2019
World premiere
27 January 2019
Budget
$2,000,000
Production
Extension 765, Harper Road Films
Also known as
High Flying Bird, Siêu Sao Bóng Rổ, Szárnyaló madár, Wysokie loty, Άλμα στην κορυφή, Птица высокого полёта, ハイ・フライング・バード 目指せバスケの頂点, 空中飛鳥, Magasan szárnyaló madár, Птиця високого польоту