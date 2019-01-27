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Poster of High Flying Bird
6.2
Kinoafisha Films High Flying Bird
6.2

High Flying Bird

, 2019
High Flying Bird
USA / Drama / 18+
Poster of High Flying Bird
6.2

Cast

Zazie Beetz
Zazie Beetz
Sam
Kyle MacLachlan
Kyle MacLachlan
Zachary Quinto
Zachary Quinto
David Starr
Bill Duke
Bill Duke
Spence
André Holland
André Holland
Ray Burke
Glenn Fleshler
Glenn Fleshler
Melvin Gregg
Melvin Gregg
Erick Scott
Eddie Tavares
Waiter
Farah Bala
Manager Sal
Skip Bayless
Skip Bayless
Shannon Sharpe
Shannon Sharpe
Joy Taylor
Joy Taylor
Director Steven Soderbergh
Writer Tarell Alvin McCraney
Composer David Wilder Savage
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2019
Online premiere 27 January 2019
World premiere 27 January 2019
Budget $2,000,000
Production Extension 765, Harper Road Films
Also known as
High Flying Bird, Siêu Sao Bóng Rổ, Szárnyaló madár, Wysokie loty, Άλμα στην κορυφή, Птица высокого полёта, ハイ・フライング・バード　目指せバスケの頂点, 空中飛鳥, Magasan szárnyaló madár, Птиця високого польоту

Film rating

6.2
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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