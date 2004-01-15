Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Motorcycle Diaries
Poster of The Motorcycle Diaries
Poster of The Motorcycle Diaries
Poster of The Motorcycle Diaries
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7.7
Rate
4 posters
Kinoafisha Films The Motorcycle Diaries

The Motorcycle Diaries

Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The dramatization of a motorcycle road trip Che Guevara went on in his youth that showed him his life's calling.
Country Argentina / Cuba / USA / Germany / Mexico / Great Britain / Chile / Peru / France
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2004
Online premiere 9 October 2004
World premiere 15 January 2004
Release date
20 May 2005 Russia Централ Партнершип
4 November 2011 Australia
20 May 2005 Belarus
24 September 2004 Brazil
12 September 2004 Canada
8 September 2004 France
29 September 2004 Germany
26 August 2004 Great Britain
26 November 2004 Greece
27 August 2004 Ireland
21 May 2004 Italy
20 May 2005 Kazakhstan
25 November 2004 Netherlands
6 February 2004 Norway
14 October 2004 Portugal
12 November 2004 South Korea
24 September 2004 USA
20 May 2005 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $57,663,711
Production FilmFour, South Fork Pictures, Tu Vas Voir Productions
Also known as
Diarios de motocicleta, The Motorcycle Diaries, Carnets de voyage, Die Reise des jungen Che, Che Guevara: A motoros naplója, Dagbok från en motorcykel, Diários de Che Guevara, Diários de Motocicleta, Dnevnik s motocikla, Dzienniki motocyklowe, Hành Trình Nam Mỹ, I diari della motocicletta, Imerologia motosikletas, Jurnal de calatorie, Moottoripyöräpäiväkirja, Motociklininko dienoraštis, Motocyklové deníky, Motocyklové denníky, Motorcykeldagbog, Motorsykkeldagbøkene, Motosiklet Günlüğü, Voyage à motocyclette, Ημερολόγια μοτοσυκλέτας, Дневник мотоциклисте/Dnevnik motocikliste, Дневниците на мотоциклетиста, Че Гевара: Дневники мотоциклиста, Щоденники мотоцикліста, モーターサイクル・ダイアリーズ, 革命前夕的摩托車日記
Director
Walter Salles
Walter Salles
Cast
Gael García Bernal
Gael García Bernal
Rodrigo De la Serna
Rodrigo De la Serna
Mercedes Morán
Mercedes Morán
Lucas Oro
Marina Glezer
Cast and Crew
Similar films for The Motorcycle Diaries
The Boys from Brazil 7.0
The Boys from Brazil (1978)
Central Station 8.0
Central Station (1998)
Rosewater 6.6
Rosewater (2014)
No 7.1
No (2012)
Who is Dayani Cristal? 7.0
Who is Dayani Cristal? (2012)
Sin Nombre 7.6
Sin Nombre (2009)
Absurdistan 7.2
Absurdistan (2008)
Che: Part Two 6.5
Che: Part Two (2008)
Che Part 1: The Argentine 7.3
Che Part 1: The Argentine (2008)
The Diving Bell and the Butterfly 7.7
The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Volver 7.1
Volver (2006)
The Sea Inside 6.8
The Sea Inside (2004)

Film rating

6.9
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Рыба 2 April 2015, 12:51
из обсуждения вреда взаимной радикализации. Извиняюсь за объем.

"Далеко не все знают историю про то, как Фидель Кастро Рус стал коммунистом.… Read more…
Рыба 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/06/2005 - 11:20:30):У него, собственно, заслуг-то и не было. Он больше горя принес Лат.Америке, чем добра.

Конечно, после… Read more…
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more