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Poster of Supercross
6.1
Kinoafisha Films Supercross
6.1

Supercross

, 2005
Supercross
USA / Action / 18+
Poster of Supercross
6.1

Cast

Steve Howey
Steve Howey
K.C. Carlyle
Mike Vogel
Mike Vogel
Trip Carlyle
Cameron Richardson
Cameron Richardson
Piper Cole
Sophia Bush
Sophia Bush
Zoe Lang
Aaron Carter
Owen Cole
Channing Tatum
Channing Tatum
Rowdy Sparks
Robert Patrick
Robert Patrick
Earl Cole
Carolina Garcia
Starr
Ryan Locke
Jeff Johnson
J.D. Pardo
J.D. Pardo
David Castillo
Robert Carradine
Robert Carradine
Clay Sparks
Director Steve Boyum
Writer Ken Solarz, Bart Baker, Keith Alan Bernstein
Composer Jasper Randall
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2005
World premiere 16 August 2005
Release date
10 November 2005 Russia Союз
10 November 2005 Belarus
10 November 2005 Kazakhstan
16 August 2005 Sweden
17 August 2005 USA
10 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $3,344,431
Production Tag Entertainment
Also known as
Supercross, Supercross: The Movie, Fast Boys, Motokross, Supercross: O Filme, Суперкрос, Суперкросс, スーパークロス

Film rating

6.1
Rate 10 votes
4.4 IMDb
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Updated 13 June 2024
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