Cast
Cast and Crew
Director
Steve Boyum
Writer
Ken Solarz, Bart Baker, Keith Alan Bernstein
Composer
Jasper Randall
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2005
World premiere
16 August 2005
Release date
|10 November 2005
|Russia
| Союз
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|10 November 2005
|Belarus
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|10 November 2005
|Kazakhstan
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|16 August 2005
|Sweden
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|17 August 2005
|USA
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|10 November 2005
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$16,000,000
Worldwide Gross
$3,344,431
Production
Tag Entertainment
Also known as
Supercross, Supercross: The Movie, Fast Boys, Motokross, Supercross: O Filme, Суперкрос, Суперкросс, スーパークロス