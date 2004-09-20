|18 November 2004
|Russia
|2 December 2004
|Argentina
|6 January 2005
|Australia
|3 February 2005
|Austria
|24 November 2004
|Bahrain
|18 November 2004
|Belarus
|20 January 2005
|Chile
|6 January 2005
|Croatia
|6 January 2005
|Czechia
|21 January 2005
|Denmark
|5 January 2005
|Egypt
|21 January 2005
|Finland
|16 March 2005
|France
|3 February 2005
|Germany
|21 January 2005
|Great Britain
|28 January 2005
|Greece
|14 October 2004
|Hong Kong
|20 January 2005
|Hungary
|5 November 2004
|Iceland
|21 January 2005
|Ireland
|6 October 2004
|Israel
|4 February 2005
|Italy
|21 May 2005
|Japan
|18 November 2004
|Kazakhstan
|2 December 2004
|Netherlands
|6 January 2005
|New Zealand
|14 January 2005
|Norway
|3 December 2004
|Panama
|3 November 2004
|Philippines
|4 March 2005
|Poland
|27 January 2005
|Portugal
|14 January 2005
|Romania
|28 October 2004
|Singapore
|6 January 2005
|Slovakia
|25 March 2005
|South Korea
|22 October 2004
|Spain
|28 January 2005
|Sweden
|3 February 2005
|Switzerland
|18 November 2004
|Thailand
|18 February 2005
|Turkey
|29 December 2004
|UAE
|1 October 2004
|USA
|18 November 2004
|Ukraine