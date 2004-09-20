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Poster of Ladder 49
6.4
Kinoafisha Films Ladder 49
6.4

Ladder 49

, 2004
Ladder 49
USA / Thriller, Drama, Action / 18+
Poster of Ladder 49
6.4

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Jack Morrison
John Travolta
John Travolta
Captain Mike Kennedy
Morris Chestnut
Morris Chestnut
Tommy Drake
Kevin Daniels
Kevin Daniels
Robert Patrick
Robert Patrick
Lenny Richter
Billy Burke
Billy Burke
Dennis Gauquin
Tim Guinee
Tim Guinee
Tony Corrigan
Balthazar Getty
Balthazar Getty
Ray Gauquin
Kevin Chapman
Kevin Chapman
Frank Mckinny
Jay Hernandez
Jay Hernandez
Keith Perez
Jacinda Barrett
Jacinda Barrett
Linda Morrison
Director Jay Russell
Writer Lewis Colick
Composer William Ross
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2004
World premiere 20 September 2004
Release date
18 November 2004 Russia
2 December 2004 Argentina
6 January 2005 Australia
3 February 2005 Austria
24 November 2004 Bahrain
18 November 2004 Belarus
20 January 2005 Chile
6 January 2005 Croatia
6 January 2005 Czechia
21 January 2005 Denmark
5 January 2005 Egypt
21 January 2005 Finland
16 March 2005 France
3 February 2005 Germany
21 January 2005 Great Britain
28 January 2005 Greece
14 October 2004 Hong Kong
20 January 2005 Hungary
5 November 2004 Iceland
21 January 2005 Ireland
6 October 2004 Israel
4 February 2005 Italy
21 May 2005 Japan
18 November 2004 Kazakhstan
2 December 2004 Netherlands
6 January 2005 New Zealand
14 January 2005 Norway
3 December 2004 Panama
3 November 2004 Philippines
4 March 2005 Poland
27 January 2005 Portugal
14 January 2005 Romania
28 October 2004 Singapore
6 January 2005 Slovakia
25 March 2005 South Korea
22 October 2004 Spain
28 January 2005 Sweden
3 February 2005 Switzerland
18 November 2004 Thailand
18 February 2005 Turkey
29 December 2004 UAE
1 October 2004 USA
18 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $100,572,044
Production Touchstone Pictures, Beacon Pictures, Casey Silver Productions
Also known as
Ladder 49, Brigada 49, Échelle 49, Im Feuer, A tűzből nincs kiút, Asema 49, Brigada 49 (Ladder 49), Einheit 49, Ekip 49, Ladder 49 - fanget i flammene, Nấc Thang Lửa, Oamenii focului, Okrsek 49, Piège de feu, Płonąca pułapka, Posádka 49, Pyrosvestikos stathmos 49, Sirena za uzbunu, Squadra 49, Ugnies trauka, Üksus 49, Vienība 49: Uguns slazdā, Πυροσβεστικός σταθμός 49, Команда 49: Огненная лестница, Стълба 49, 浴火英雄, 炎のメモリアル, Im Feuer - Ladder 49, Stŭlba 49, 云梯49, Ladder Forty Nine, Komanda 49: Ognennaya lestnitsa

Film rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb
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Updated 5 September 2023
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soundtrack Ladder 49

Quotes

Chief Kennedy People are always asking me how is it that firefighters run into a burning building when everyone else is running out. Courage is the answer.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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