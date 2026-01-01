Menu
Poster of Sidekicks
Рейтинги
5.2 IMDb Rating: 5.3
2 posters
Kinoafisha Films Sidekicks

Sidekicks

Sidekicks 18+
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1992
World premiere 17 December 1992
Release date
31 March 1994 Australia
8 April 1993 Czechia
28 July 1993 France
17 December 1992 Germany
17 December 1992 USA
MPAA PG
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $17,180,393
Production Gallery Films, Vision PDG
Also known as
Sidekicks, A bajnok és a kölyök, Dobri drugari, Golpe Duplo, În umbra unui vis, Juntos para vencer, Kamraadid, Kick and Kick Back, Kumple, Mistr kickboxu, Pugno d'acciaio, Sidekicks - Yhdessä voittamattomat, Unidos para Vencer, Vilties riteris, Yan Vuruş, Парний удар, Парный удар, Партньори, サイドキックス
Director
Aaron Norris
Cast
Richard Moll
Chuck Norris
Chuck Norris
Beau Bridges
Beau Bridges
Gerrit Graham
Julia Nickson-Soul
Julia Nickson-Soul
Cast and Crew
Quotes
Randy Cellini He started it.
Horn [to Barry] If that's true, kid, you have less brains than a woodpecker on an aluminum telephone pole.
