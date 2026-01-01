Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
1992
World premiere
17 December 1992
Release date
|31 March 1994
|Australia
|
|
|8 April 1993
|Czechia
|
|
|28 July 1993
|France
|
|
|17 December 1992
|Germany
|
|
|17 December 1992
|USA
|
|
MPAA
PG
Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$17,180,393
Production
Gallery Films, Vision PDG
Also known as
Sidekicks, A bajnok és a kölyök, Dobri drugari, Golpe Duplo, În umbra unui vis, Juntos para vencer, Kamraadid, Kick and Kick Back, Kumple, Mistr kickboxu, Pugno d'acciaio, Sidekicks - Yhdessä voittamattomat, Unidos para Vencer, Vilties riteris, Yan Vuruş, Парний удар, Парный удар, Партньори, サイドキックス