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Poster of The Dukes of Hazzard
6.5
Kinoafisha Films The Dukes of Hazzard
6.5

The Dukes of Hazzard

, 2005
The Dukes of Hazzard
USA, Australia / Comedy, Adventure, Action / 18+
Poster of The Dukes of Hazzard
6.5

Synopsis

Cousins Bo, Luke, and Daisy Duke, and their uncle Jesse, egg on the authorities of Hazzard County, Boss Hogg and Sheriff Coltrane.

Cast

Seann William Scott
Seann William Scott
Bo Duke
Johnny Knoxville
Johnny Knoxville
Luke Duke
Jessica Simpson
Jessica Simpson
Daisy Duke
Burt Reynolds
Burt Reynolds
Ritchie Montgomery
Ritchie Montgomery
Lynda Carter
Michael Roof
Dil Driscoll
Michael Weston
Michael Weston
Deputy Enos Strate
David Leitch
David Leitch
David Koechner
David Koechner
M.C. Gainey
M.C. Gainey
Willie Nelson
Director Jay Chandrasekhar
Writer Gy Waldron, John O'Brien, Jonathan L. Davis
Composer Nathan Barr
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2005
World premiere 27 July 2005
Release date
13 October 2005 Russia КароПрокат 16+
15 September 2005 Australia
7 October 2005 Austria
13 October 2005 Belarus
21 September 2005 Belgium
23 September 2005 Brazil
5 August 2005 Canada
13 October 2005 Czechia
7 October 2005 Denmark
16 October 2005 Egypt
7 October 2005 Estonia
23 September 2005 Finland
24 August 2005 France
6 October 2005 Germany
24 August 2005 Great Britain
1 September 2005 Greece
13 October 2005 Hungary
26 August 2005 Iceland
26 August 2005 Ireland
13 October 2005 Israel
2 September 2005 Italy
13 October 2005 Kazakhstan
7 September 2005 Kuwait
26 August 2005 Mexico
1 September 2005 Netherlands
7 October 2005 Panama
31 August 2005 Philippines
2 September 2005 Poland
22 September 2005 Portugal
29 September 2005 Singapore
9 September 2005 South Africa
26 August 2005 Spain
30 September 2005 Sweden
5 August 2005 USA
13 October 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $111,069,515
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Gerber Pictures
Also known as
The Dukes of Hazzard, Ein Duke kommt selten allein, Los duques de Hazzard, Shérif, fais-moi peur, Çılgın Kuzenler, Công Tước Xứ Hazzard, Cursa din Hazzard, Diukowie Hazzardu, Djukovi iz Hazard okruga, Dos chalados y muchas curvas, Ducii Hazardului, Ducii Hazzardului, Dukes, Hazárd megye lordjai, Hazardas brašuļi, Hazardo ketvertukas, Hazzard, Hazzardi kihutajad, Los Dukes de Hazzard, Majstori opasnosti, Mistři hazardu, Os Gatões: Uma Nova Balada, Os Três Duques, Οι Ντιούκς, Οι Ντιούκς του Χάζαρντ, Дурні з Хаззарда, Придурки из Хаззарда, Царете на хаоса, デュークス・オブ・ハザード, 飆風天王, Shérif fais-moi peur, le film, Shérif, fais-moi peur, le film

Film rating

6.5
Rate 12 votes
5.2 IMDb
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Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

Uncle Jesse What do you get when you cross a donkey with an onion?
Luke Duke What?
Uncle Jesse A piece of ass that brings a tear to your eye.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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