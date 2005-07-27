ProductionWarner Bros., Village Roadshow Pictures, Gerber Pictures
Also known as
The Dukes of Hazzard, Ein Duke kommt selten allein, Los duques de Hazzard, Shérif, fais-moi peur, Çılgın Kuzenler, Công Tước Xứ Hazzard, Cursa din Hazzard, Diukowie Hazzardu, Djukovi iz Hazard okruga, Dos chalados y muchas curvas, Ducii Hazardului, Ducii Hazzardului, Dukes, Hazárd megye lordjai, Hazardas brašuļi, Hazardo ketvertukas, Hazzard, Hazzardi kihutajad, Los Dukes de Hazzard, Majstori opasnosti, Mistři hazardu, Os Gatões: Uma Nova Balada, Os Três Duques, Οι Ντιούκς, Οι Ντιούκς του Χάζαρντ, Дурні з Хаззарда, Придурки из Хаззарда, Царете на хаоса, デュークス・オブ・ハザード, 飆風天王, Shérif fais-moi peur, le film, Shérif, fais-moi peur, le film