Poster of Without a Paddle
Poster of Without a Paddle
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Without a Paddle

Without a Paddle

Without a Paddle 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 1 June 2022
World premiere 20 August 2004
Release date
4 November 2004 Russia 16+
28 October 2004 Argentina
25 November 2004 Australia
4 November 2004 Belarus
13 April 2005 Belgium
19 November 2004 Brazil
21 January 2005 Denmark
13 April 2005 France
13 January 2005 Germany
31 December 2004 Great Britain
26 November 2004 Iceland
31 December 2004 Ireland
22 July 2005 Italy
4 November 2004 Kazakhstan
5 January 2005 Kuwait
12 May 2005 Netherlands
12 November 2004 Panama
2 February 2005 Philippines
2 December 2004 Singapore
29 December 2004 Spain
21 January 2005 Sweden
22 December 2004 UAE
20 August 2004 USA
11 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $73,029,190
Production Paramount Pictures, De Line Pictures
Also known as
Without a Paddle, Jusqu'au cou, Sin rumbo, Bez vesla, De perdidos al río, Fără o vâslă, Fără o vîslă, Không Một Mái Chèo, Mela kateissa, Nehir macerası, Nekecej a pádluj, Priroda zove, Sans aviron, Sem Rumo e Sem Remos, Sodró lendület, Totalmente Sem Rumo, Trise valtimi arba be irklo, Trouble ohne Paddel, Wiosła w dłoń, Without a Paddle - Un tranquillo week-end di vacanza, Σκάσε και κολύμπα, Без гребло, Трое в каноэ, Троє в каное, トレジャー・ハンターズ
Director
Steven Brill
Cast
Carl Snell
Dax Shepard
Dax Shepard
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Seth Green
Seth Green
Danielle Cormack
Danielle Cormack
Cast and Crew
Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Цветочек 2 April 2015, 12:51
Смешной фильм! До слёз смеялась! Музон ваще классный!

А кто поёт песню, когда они в трусах к друг другу прижимаются? Классный момент!!![lol]
Quotes
Jerry Conlaine I christen this, Duke the second!
[smashes beer bottle on canoe]
River Guide Thanks for breaking glass where my kids play.
Stills
