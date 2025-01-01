Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Yoko Honna
Yoko Honna
Kinoafisha
Persons
Yoko Honna
Yoko Honna
Yoko Honna
Date of Birth
7 January 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Popular Films
7.7
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
(1995)
7.3
Omohide poro poro / Only Yesterday
(1991)
Filmography
Genre
All
Animation
Anime
Drama
Romantic
Year
All
1995
1991
All
2
Films
2
Actress
2
7.7
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Animation, Drama, Romantic, Anime
1995, Japan
Watch trailer
7.3
Omohide poro poro / Only Yesterday
Omohide poro poro / Only Yesterday
Animation, Drama, Anime
1991, Japan
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree