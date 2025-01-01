Menu
Noriko Hidaka

Date of Birth
31 May 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress

Popular Films

My Neighbor Totoro (1988)
Psycho-Pass: Providence (2023)
Komi Can't Communicate (2021)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 2 TV Shows 5 Actress 7
Ranma ½
Comedy, Anime, Fantasy 2024, Japan
Psycho-Pass: Providence Psycho-Pass: Providence
Action, Animation, Crime, Anime 2023, Japan
Komi Can't Communicate
Anime, Comedy 2021, Japan
Little Witch Academia
Anime, Fantasy 2017, Japan
Psycho-Pass
Action, Anime, Crime, Sci-Fi 2012, Japan
Ranma ½
Comedy, Action, Anime 1989, Japan
My Neighbor Totoro My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro
Anime, Fairy Tale, Family, Animation 1988, Japan
