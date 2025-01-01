Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Noriko Hidaka
Kinoafisha
Persons
Noriko Hidaka
Noriko Hidaka
Date of Birth
31 May 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Popular Films
8.1
My Neighbor Totoro
(1988)
Tickets
6.9
Psycho-Pass: Providence
(2023)
0.0
Komi Can't Communicate
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Animation
Anime
Comedy
Crime
Fairy Tale
Family
Fantasy
Sci-Fi
Year
All
2024
2023
2021
2017
2012
1989
1988
All
7
Films
2
TV Shows
5
Actress
7
Ranma ½
Comedy, Anime, Fantasy
2024, Japan
6.9
Psycho-Pass: Providence
Psycho-Pass: Providence
Action, Animation, Crime, Anime
2023, Japan
Komi Can't Communicate
Anime, Comedy
2021, Japan
Little Witch Academia
Anime, Fantasy
2017, Japan
Psycho-Pass
Action, Anime, Crime, Sci-Fi
2012, Japan
Ranma ½
Comedy, Action, Anime
1989, Japan
8.1
My Neighbor Totoro
My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro
Anime, Fairy Tale, Family, Animation
1988, Japan
Watch trailer
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree