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Poster of Cinderella Man
7.6
Kinoafisha Films Cinderella Man
7.6

Cinderella Man

, 2005
Cinderella Man
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Cinderella Man
7.6

Synopsis

The story of James Braddock, a supposedly washed-up boxer who came back to become a champion and an inspiration in the 1930s.

Cast

Russell Crowe
Russell Crowe
Jim Braddock
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Mae Braddock
Connor Price
Connor Price
Jay Braddock
Nick Smith
Nick Smith
Matthew G. Taylor
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Joe Gould
Bruce McGill
Bruce McGill
Jimmy Johnston
Craig Bierko
Max Baer
Boyd Banks
Paddy Considine
Paddy Considine
Mike Wilson
Darrin Brown
Ron Canada
Director Ron Howard
Writer Akiva Goldsman, Cliff Hollingsworth
Composer Thomas Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 2005
Online premiere 8 September 2005
World premiere 2 June 2005
Release date
29 August 2005 Russia Каскад 16+
25 September 2005 Australia
29 August 2005 Belarus
3 June 2005 Canada
14 September 2005 France
8 September 2005 Germany
1 July 2005 Great Britain
13 October 2005 Greece
16 September 2005 Ireland
9 September 2005 Italy
29 August 2005 Kazakhstan
16 September 2005 Lithuania
15 September 2005 Netherlands
16 September 2005 Norway
8 September 2005 Portugal
2 June 2005 Romania 18
15 September 2005 South Korea All
9 September 2005 Spain
2 June 2005 USA
29 August 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $88,000,000
Worldwide Gross $108,539,911
Production Universal Pictures, Miramax, Imagine Entertainment
Also known as
Cinderella Man, El luchador, Нокдаун, A Luta pela Esperança, A remény bajnoka, Cerība uzvarai, Cinderella Man - Una ragione per lottare, Cinderella Man: Legenda o bojevniku, Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar, Człowiek ringu, Das Comeback, De l'ombre à la lumière, Druhá šanca, Külkedisi Adam, Mees, kes tõusis jalule, Pakilęs iš pelenų, Renăscut din cenușă, Těžká váha, Võ Sĩ Quyền Anh, Бајка о боксеру, Късметлията, رجل سندريلا, सिंडरेला मैन, シンデレラマン, 最後一擊, 铁拳男人, Czlowiek ringu, El hombre que no se dejó tumbar, Nokdaun, Una ragione per lottare, วีรบุรุษสังเวียนเกียรติยศ, Das Comeback - Für eine zweite Chance ist es nie zu spät, 击动深情, 最后一击, 신데렐라 맨, На імя Папялушка, 신데렐라맨

Film rating

7.6
Rate 10 votes
8 IMDb
Updated 15 March 2021
Listen to the
soundtrack Cinderella Man
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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