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Poster of Walk the Line
7.5
Kinoafisha Films Walk the Line
7.5

Walk the Line

, 2005
Walk the Line
USA, Germany / Drama, Musical / 18+
Poster of Walk the Line
7.5

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
John R. Cash
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
June Carter
Ginnifer Goodwin
Ginnifer Goodwin
Vivian Cash
Robert Patrick
Robert Patrick
Ray Cash
Dallas Roberts
Dallas Roberts
Sam Phillips
Dan John Miller
Dan John Miller
Luther Perkins
Larry Bagby
Marshall Grant
Shelby Lynne
Carrie Cash
Tyler Hilton
Elvis Presley
Sandra Ellis Lafferty
Sandra Ellis Lafferty
Dan Beene
Jeff Bailey
Director James Mangold
Writer Johnny Cash, Gill Dennis, James Mangold
Composer T Bone Burnett
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2005
Online premiere 23 October 2005
World premiere 13 September 2005
Release date
16 February 2006 Russia 16+
2 February 2006 Australia
16 February 2006 Belarus
13 September 2005 Belgium 16
10 February 2006 Brazil
13 September 2005 Canada
2 February 2006 Czechia
3 February 2006 Estonia
15 February 2006 France
18 November 2005 Germany
3 February 2006 Great Britain
3 February 2006 Ireland 12A
17 February 2006 Italy
16 February 2006 Kazakhstan
2 February 2006 Netherlands
16 February 2006 Portugal
9 March 2006 South Korea
3 February 2006 Sweden
14 April 2011 Turkey
18 November 2005 USA
16 February 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $186,797,986
Production Fox 2000 Pictures, Tree Line Film, Konrad Pictures
Also known as
Walk the Line, Johnny & June: Pasión y locura, Johnny & June - Pasión y locura, A la corda fluixa, A nyughatatlan, Cash, Dọc Đường Gió Bụi, En la cuerda floja, Hod po rubu, Hoja po robu, Johnny & June, Nagu noateral, Quando l'amore brucia l'anima, Sirds robeža, Sınırları Aşmak, Spacer po linie, Ties jausmų riba, Walk the Line: Povestea lui Johnny Cash, Wôku za rain: Kimi ni tsuzuku michi, Да преминеш границата, Переступити межу, Переступить черту, Ход по ивици, ウォーク・ザ・ライン　君につづく道, 与歌同行, 為你鍾情, Заступити за межу, Johnny e June, 一往无前

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.8 IMDb
Write review
Updated 19 March 2021

Quotes

Record Company Executive Your fans are church folk, Johnny. Christians. They don't wanna hear you singing to a bunch of murderers and rapists, tryin' to cheer 'em up.
Johnny Cash [pause] Well, they're not Christians, then.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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