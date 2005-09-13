|16 February 2006
|Russia
|16+
|2 February 2006
|Australia
|16 February 2006
|Belarus
|13 September 2005
|Belgium
|16
|10 February 2006
|Brazil
|13 September 2005
|Canada
|2 February 2006
|Czechia
|3 February 2006
|Estonia
|15 February 2006
|France
|18 November 2005
|Germany
|3 February 2006
|Great Britain
|3 February 2006
|Ireland
|12A
|17 February 2006
|Italy
|16 February 2006
|Kazakhstan
|2 February 2006
|Netherlands
|16 February 2006
|Portugal
|9 March 2006
|South Korea
|3 February 2006
|Sweden
|14 April 2011
|Turkey
|18 November 2005
|USA
|16 February 2006
|Ukraine