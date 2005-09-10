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Poster of The World's Fastest Indian
7.8
Kinoafisha Films The World's Fastest Indian
7.8

The World's Fastest Indian

, 2005
The World's Fastest Indian
New Zealand, USA, Switzerland, Japan / Adventure, Drama / 18+
Poster of The World's Fastest Indian
7.8

Cast

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Burt Munro
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Diane Ladd
Ada
Christopher Lawford
Paul Rodriguez
Eric Pierpoint
Iain Rea
George
Tessa Mitchell
Sarah
Aaron Murphy
Tom
Tim Shadbolt
Frank
Annie Whittle
Fran
Greg Johnson
Duncan
Director Roger Donaldson
Writer Roger Donaldson
Composer J. Peter Robinson
Cast and Crew

Film details

Country New Zealand / USA / Switzerland / Japan
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2005
Online premiere 12 October 2005
World premiere 10 September 2005
Release date
20 July 2006 Russia 12+
12 December 2005 Australia
20 July 2006 Belarus
12 October 2005 Brazil
22 March 2006 France
26 October 2006 Germany
10 March 2006 Great Britain
7 April 2006 Italy
20 July 2006 Kazakhstan
4 May 2006 Netherlands
24 January 2013 South Korea
5 May 2006 Spain
13 October 2005 USA
20 July 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $18,302,013
Production OLC / Rights Entertainment, Tanlay, New Zealand Film Production Fund
Also known as
The World's Fastest Indian, Mit Herz und Hand, El amo del viento, A leggyorsabb Indian, A leggyorsabb indián, Burt Munro, Burt Munro: L'homme le plus vite au monde, Burt Munro: The World's Fastest Indian, Burt Munro. Un sueño, una leyenda, Cel mai rapid motor din lume, Citronträd & motorolja, Desafiando os Limites, Dunyodagi eng tezkor Indian, Efsane Adam, En høyst uvanlig mann, Greičio svajonė, Ha'halom ha'mahir ba'olam, Indian - La grande sfida, Indian - O Grande Desafio, Legenda o motoru, Lovec na rekorde, Maailma kiireim Indian, Maailman nopein intiaani, Mit livs rejse, Najbrži Indijanac na svetu, Najbrzi motor na svijetu, Prawdziwa historia, Sapnis par ātrumu, Sueños de gloria, Tay Đua Huyền Thoại, Ο άνθρωπος των ρεκόρ, Най-бързият мотор, Найпрудкіший Індіан, Самый быстрый Indian, 世界最速のインディアン, 超速先生, Burt Munro: un sueño, una leyenda, سریعترین ایندین جهان, 世上最快的印地安摩托, 세상에서 가장 빠른 인디언, Самый быстрый «Индиан»

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Updated 9 December 2020
Listen to the
soundtrack The World's Fastest Indian

Quotes

Tom Aren't you scared you'll kill yourself if you crash?
Burt Munro No... You live more in five minutes on a bike like this going flat out than some people live in a lifetime.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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