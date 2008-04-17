Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2008
World premiere
17 April 2008
Release date
|17 April 2008
|Russia
| КароПрокат
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|17 April 2008
|Belarus
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|17 April 2008
|Kazakhstan
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|6 June 2008
|USA
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|17 April 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,859,362
Production
Karo Premiere, STAR-T
Also known as
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora, Der Soldat des Zaren, Gentlemen Officers: Save the Emperor, Panowie oficerowie: Ratujcie imperatora!, Spasti imperatora, Господа офицеры: Спасти императора, Gospoda ofitsery Spasti imperatora, Господа офицеры Cпасти императора