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Poster of Gospoda ofitsery: Spasti imperatora
6.3
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora - Trailer
Kinoafisha Films Gospoda ofitsery: Spasti imperatora
6.3

Gospoda ofitsery: Spasti imperatora

, 2008
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora
Russia / History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Gospoda ofitsery: Spasti imperatora
6.3
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora - Trailer
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora  Trailer

Cast

Oleg Fomin
Oleg Fomin
Davydov
Anna Azarova
Anna Azarova
Varya
Sergey Batalov
Sergey Batalov
Frolan Neyasny
Marat Basharov
Marat Basharov
podporuchik Lubavin
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Beitiks
Aleksandr Bukharov
Aleksandr Bukharov
Captain Yuri Vasnetsov
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Semen Neyasny
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Krasovsky
Aleksey Frandetti
Aleksey Frandetti
Chang
Nataliya Dogadina
Gypsy
Director Oleg Fomin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2008
World premiere 17 April 2008
Release date
17 April 2008 Russia КароПрокат
17 April 2008 Belarus
17 April 2008 Kazakhstan
6 June 2008 USA
17 April 2008 Ukraine
Worldwide Gross $1,859,362
Production Karo Premiere, STAR-T
Also known as
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora, Der Soldat des Zaren, Gentlemen Officers: Save the Emperor, Panowie oficerowie: Ratujcie imperatora!, Spasti imperatora, Господа офицеры: Спасти императора, Gospoda ofitsery Spasti imperatora, Господа офицеры Cпасти императора

Film rating

6.3
Rate 28 votes
5.1 IMDb
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In overall ranking  2947 In the History genre  119 In the Drama genre  1169 In films of Russia  420 In films of 2008  115

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Gospoda ofitsery: Spasti imperatora - Trailer
Gospoda ofitsery: Spasti imperatora Trailer
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